Hydrogenfesten fortsetter på rød børs – tre aksjer viser vei

Oslo Børs svekkes 0,76 prosent til 939,25 poeng ved lunsjtider. Fredag stengte hovedindeksen rett under all-time high på like over 946 poeng. Hittil er det omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Ute på Europa-børsene var det også et bredt fall i åpningen, men de fleste børsene har hentet seg inn og London, Frankfurt og Sveits er alle i grønt.

Vinnere

Everfuel fortsetter rett opp etter fredagens økning på 29 prosent.

Øystein Stray Spetalen har lagt sin elsk på selskapet og gikk tungt inn som hjørnestensinvestor da Saga Tankers endret navn til Saga Pure og startet en ny grønn satsing for en måneds tid siden.

AqualisBraemar stiger også videre etter det i forrige uke ble klart at selskapet doblet størrelsen etter oppkjøp.

En annen av Spetalens favoritter, The Kingfish Company stiger også på børs mandag. Sjømatselskapet har også Gustav Witzøe på eiersiden.

Av de mest omsatte aksjene stiger Nel . Kongsberg Auomotive løftes også markant.

I rødt

I tredje kvartal satt Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling igjen med et underskudd på 58,5 millioner dollar før skatt, tilsvarende 518,3 millioner kroner. Aksjen har stupt over 90 prosent hittil i år. Kort tid etter åpning ble handelen i aksjen stanset. Den kom raskt i gang, men i 12-tiden er det nok en stans i handelen.

Danske Bank Markets har oppjustert kursmålet på DNB fra 140 til 163 kroner, ettersom de venter en mer stabil utvikling i 2021.

SAS har økt kraftig de siste ukene og var på det meste omsatt for 2,39 kroner i forrige uke. Siden den gang har aksjen falt og det fortsetter i dag ned til 1,63 kroner og topper med det taperlisten.

Forrige uke doblet Electromagnetic Geoservices børsverdien på én dag. Selskapet korrigerer i dag oppgangen noe.

Element endte opp med et resultat etter skatt på 0,18 millioner dollar, opp fra minus 1,5 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor.

PetroNor leverte lavere driftsinntekter i tredje kvartal, 20,4 millioner dollar, mot 28,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt snudde derimot fra minus 19,6 millioner dollar, til 4,9 millioner dollar i pluss.

Olje

Et fat brentolje omsettes mandag for 47,30 dollar, ned 0,8 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 1,7 prosent til 44,76 dollar fatet. Positive vaksinenyheter mot coronaviruset har drevet oljeprisene oppover den siste tiden, men nå ser det ut til at oljerallyet har funnet et hvileskjær.

Denne uken er er det møte i oljekartellet Opec+. De fleste analytikere venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen.

Bjarne Schieldrop, analytiker i SEB, sier til TDN Direkt at han tror markedet har priset inn en utsettelse av produksjonsøkningen i Opec+.

Han tror derimot at nyheter fra møtet kan gjøre prisene volatile de nærmeste dagene. Schieldrop advarer markedet om at dersom Opec+ ikke kommer til enighet, vil det være en kalddusj.

HSBC øker kursmålet på Equinor fra 135 til 147 kroner, ifølge TDN Direkt. Aksjen åpner mandag ned 2,42 prosent til 143,40 kroner. Aker BP går ned 2,54 prosent til 199,65 kroner.