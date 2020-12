Wall Street: Vaksine-rally og Nikola-krakk

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,25 prosent og står i 12.236,18 poeng mens Dow Jones står i 29.733,69 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.632,04 poeng.

Nasdaq har i dag vært oppe i 12.244,65 poeng, hvilket er en ny rekordnotering.

Moderna

Moderna har informert markedet at selskapet søke nødgodkjenning av sin coronavaksine av Food and Drug Administration (FDA) allerede i dag mandag. Det kan bety at de første amerikanerne som får vaksinen vil kunne få første dose allerede om to uker. Selskapet melder at vaksinen er over 94 prosent effektiv mot coronaviruset og er trygg å bruke.

Aksjen hopper 16,4 prosent.

Nikola

Nikola har skrevet en intensjonsavtale med General Motors. Vilkårene i avtalen går ut på at selskapene vil samarbeide om å integrere GMs Hydrotec brenselceller i Nikolas nullutslippslastebiler, men er langt mer skuffende enn investorene håpet på. Intensjonsavtalen inkluderer nemlig ikke den tidligere planlagte GM-aksjeandelen i Nikola eller utvikling av Nikola Badger, opplyses det.

Nikola-aksjen stuper 22,4 prosent.

Grådighet

«CNNs barometer for frykt og grådighet i aksjemarkedet peker nå mot «ekstrem grådighet», etter at indeksen har hoppet 30 poeng siste uke. «Ekstrem grådighet» har vi ikke sett siden coronautbruddet i februar», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Han synes makrotallene vi har sett den siste tiden har vært overraskende gode. Nedstengninger i svært mange land påvirker tjenestesektoren og konsumenttilliten, men ikke mer enn ventet.