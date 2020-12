Hodebry for Nel-sjefen – aksjen stupte 7 prosent intradag

Oslo Børs ble svekket mandag og endte ned 1,68 prosent til 930,39 poeng. Likevel ble det tidenes beste november for børsen – som klatret hele 14,9 prosent inneværende måned. Det ble omsatt aksjer for 10,9 milliarder kroner.

Olje

Et fat brentolje kostet da børsen stengte 47,41 dollar, ned 0,1 prosent for dagen. WTI-oljen stod ned 0,6 prosent til 44,76 dollar fatet. Positive vaksinenyheter har drevet oljeprisene oppover den siste tiden, men nå har oljerallyet nådd et hvileskjær.

Denne uken er er det også møte i oljekartellet Opec+. De fleste analytikere venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen, og oljeprisen holder seg nok i nonelunde samme prisområde til det kommer nyheter fra OPEC-møtet.

Abdelmadjid Attar, Algeries energiminister, leder Opec-møtet mandag og mener forholdene som har preget oljemarkedet i 2020 vil sannsynligvis fortsette inn i første kvartal 2021.

– En global utrulling av vaksiner vil ta tid og at effekten vil vises tydelig i andre halvår av 2021. Vi må være obs på at markedsforholdene i 2020 sannsynligvis vil fortsette i løpet av første kvartal 2021 og vi være forsiktige, sier han.

HSBC økte mandag kursmålet på Equinor fra 135 til 147 kroner, men aksjen endte ned. Aker BP falt også.

Vinnere

Av de mest omsatte aksjene endte Nel med å stige smått. Selskapet fikk seg en markant knekk etter samarbeidspartner Nikola kom med skuffende nyheter. Fra toppnoteringen intradag falt Nel hele 7 prosent.



Play Magnus klatret også markant etter analyse fra SpareBank 1 Markets. Meglerhuset mener aksjen skal i 30 kroner – opp nye 60 prosent.

Everfuel fortsatte rett opp etter fredagens økning på 29 prosent.

Øystein Stray Spetalen har lagt sin elsk på selskapet og gikk tungt inn som hjørnestensinvestor da Saga Tankers endret navn til Saga Pure og startet en ny grønn satsing for en måneds tid siden.

AqualisBraemar steg også videre etter det i forrige uke ble klart at selskapet doblet størrelsen etter oppkjøp.

I rødt

Forrige uke doblet Electromagnetic Geoservices EMGS børsverdien på én dag. Selskapet korrigerte mandag oppgangen og toppet taperlisten.

I tredje kvartal satt Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling igjen med et underskudd på 58,5 millioner dollar før skatt, tilsvarende 518,3 millioner kroner. Aksjen har stupt over 90 prosent hittil i år.

Danske Bank Markets har oppjustert kursmålet på DNB fra 140 til 163 kroner, ettersom de venter en mer stabil utvikling i 2021.

SAS har økt kraftig de siste ukene og var på det meste omsatt for 2,39 kroner i forrige uke. Siden den gang har aksjen falt og fortsatte mandag videre ned. Norwegian falt også tungt mandag.

Schibsteds A-aksjer falt også merkbart mandag på høy omsetning.

Element endte opp med et resultat etter skatt på 0,18 millioner dollar, opp fra minus 1,5 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor.

PetroNor leverte lavere driftsinntekter i tredje kvartal, 20,4 millioner dollar, mot 28,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt snudde derimot fra minus 19,6 millioner dollar, til 4,9 millioner dollar i pluss.