Mandag endte med bred nedgang på New York-børsen. Alle de toneangivende indeksene stengte ned.

Den brede S&P-500 falt 0,46 prosent til 3.621,70.

Dow Jones stengte ned 0,91 prosent til 29.639,23.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side marginale 0,06 prosent til 12.198,74.

– Lengden og styrken av den nåværende oppgangen antyder for oss at markedet kan være sårbart for tilbaketrekning på disse nivåene, sier John Stoltzfus, investeringsstrateg i Oppenheimer Asset Management.

Kraftig hopp etter nyheter

Moderna uttalte mandag at det vil spørre om nødgodkjenning av sin coronavaksine av Food and Drug Administration (FDA) allerede i dag mandag.

Dette kan bety at de første amerikanerne som får vaksinen vil kunne få første dose allerede om to uker. Selskapet melder at vaksinen er over 94 prosent effektiv mot coronaviruset og er trygg å bruke.

– Denne positive første analysen bekrefter vaksinens effektivitet, og enda viktigere at den kan forhindre alvorlig coronasykdom, sier Stephane Bancel, adm. direktør i Moderna.

Moderna-aksjen stengte opp markante 20,24 prosent.

Rett ned for Nikola

Nikola har skrevet en intensjonsavtale med General Motors. Vilkårene i avtalen går ut på at selskapene vil samarbeide om å integrere GMs Hydrotec brenselceller i Nikolas nullutslippslastebiler, men er langt mer skuffende enn investorene håpet på. Intensjonsavtalen inkluderer nemlig ikke den tidligere planlagte GM-aksjeandelen i Nikola eller utvikling av Nikola Badger.

– I et nøtteskall er signeringen av GM som partner positivt, men ingen aksjeandel i Nikola er negativt slag for Nikola-historien, uttalte Wedbush-analytiker Dan Ives mandag.

Aksjen stupet hele 26,92 prosent.

STUPTE: Nikola-aksjen falt kraftig mandag.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 1,58 prosent til 21,17 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.780,50 dollar, ned 0,43 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid uendret på 0,63 prosent til 45,67 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 1,0 prosent til 45,10 dollar pr fat.

Tiåringen steg 0,16 basispunkter til 0,847 prosent.