Underskudd ble overskudd - likevel krakker aksjen på børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,68 prosent mandag. Tirsdag peker det oppover med 0,84 prosent, og Oslo Børs henter med det inn halvparten av fallet fra mandagen. Hovedindeksen står i 938,39 poeng. Det er ikke så langt opp til all-time high fra 17. januar på 946,43 poeng.

Det er foreløpig omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Olje

Opec+ har ikke kommet til enighet om produksjonskutt fremover foreløpig. Brentoljen falt dermed noe mandag, men stiger tirsdag 0,4 prosent til 47,86 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,48 prosent til 45,27 dollar pr. fat.

Bjarne Schieldrop, analysesjef i SEB, mener man ikke skal undervurdere betydningen og farten på vaksinene som virker å være på vei, og venter at man har en håndterbar situasjon i Europa og USA i løpet av første kvartal neste år. Han tror derfor at prisfall i oljen sannsynligvis er gode kjøpsmuligheter.

Equinor er opp 2,64 prosent til 143,90 kroner. Aker BP peker opp 0,69 prosent til 202,90 kroner.

Vinnere

Til topps på Oslo Børs tirsdag går Aega, opp 18,78 prosent til 4,30 kroner. Selskapet økte driftsinntektene fra 77.000 til 278.100 euro i tredje kvartal. Aega har spesialisert seg på å investere i italienske solparker. I fjor satt selskapet på åtte solparker, men solgte alle sammen for 22,6 millioner euro. Salgssummen tilsvarte en egenkapitalverdi på 10,6 millioner euro, eller 2,10 kroner pr. aksje i Aega.

Rigganalytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets sender estimater og kursmål kraftig til værs i Odfjell. Han ser også for seg godt utbytte fra selskapet. Odfjell stiger 6,49 prosent til 15,76 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjen er Kongsberg Automotive opp 8,97 prosent til 0,32 kroner.

I rødt

For Axxis Geo Solutions kom resultat etter skatt inn på 3,4 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra et negativt resultat på 3,63 millioner i samme kvartal foregående år. Men selskapet skriver i rapporten at det må ta tak gjeldssituasjon og forbedre balansen gjennom en kapitalrestrukturering. Derfor hjelper den positive snuoperasjonen på bunnlinjen lite. Akjsen stuper 27,97 prosent til 0,55 kroner.

Vi merker oss at Norwegian svekkes nye 11,82 prosent til 0,32 kroner, atter en gang all-time low. Aksjen er ned over 99 prosent hittil i år. Aercap Holdings har gjennom deres datterselskap Ballyfin Aviation Limited solgt 47,8 millioner aksjer i Norwegian. Aercap Holding sitter igjen med nesten 115 millioner aksjer i Norwegian. Det betyr at de har en eierandel på 3,1 prosent.