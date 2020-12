Bred oppgang fra start – Zoom og Nikola faller tungt

Kort tid etter åpning er det oppgang på aksjemarkedene i New York. Dow Jones peker opp rundt en prosent, det samme gjør S&P 500, mens Nasdaq er opp 0,8 prosent.

I førhandelen tirsdag har det vært tegn til sterk åpning for alle de tre toneangivende indeksene, inkludert Dow Jones, som tross fallet mandag avrundet sin beste måned på 33 år.

Mandag endte med bred nedgang. Den brede S&P-500 falt 0,5 prosent til 3.621,70, Dow Jones stengte ned 0,9 prosent til 29.639,23, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,1 prosent til 12.198,74.

GM-smell smerter ennå

Nikola var ned mer enn 3 prosent i førhandelen tirsdag, ifølge CNBC. Mandag falt aksjen hele 27 prosent etter en skuffende avtale med General Motors.

Skuffelsen lå i at avtalen ikke inkluderer en tidligere planlagt GM-aksjeandel i Nikola eller utvikling av Nikola Badger.

RBC Capital Markets skal ha senket kursmålet for aksjen fra 19 til 17 dollar i ettertid. Kort tid etter åpning tirsdag er aksjen ned 16,7 prosent.

Videokonferanseselskapet Zoom var også ned i førhandelen, med 7 prosent, til tross for kraftig resultatvekst i tredje kvartal. Etter åpning er aksjen ned 12 prosent.

REKORD: Den kinesiske elbilprodusenten Nio har lagt frem rekordsterke salgstall for november. De viste 5.291 leveranser, 109 prosent flere enn i november i fjor. Her SUV-modellen ES6. Foto: Bloomberg

Giganter i pluss

Blant klatrere før handelen tok til var ExxonMobil, som har lansert en mer strømlinjeformet investeringsplan og varslet nedskrivninger til 20 milliarder dollar. Rett etter åpning er oljegiganten opp 2,8 prosent.

Elbilselskapene Tesla og Nio pekte også oppover i førhandelen ifølge CNBC, med 5 og 2 prosent. Sistnevnte etter rekordsterke salgstall for november og oppgradering fra hold til kjøp fra Goldman Sachs. Etter åpning er elbilduoens oppganger henholdsvis 2,8 og en snau prosent.

Legemiddelgiganten Pfizer lå også an til oppgang fra start i kjølvannet av nyheten om at selskapet sammen med partner BioNTech har søkt om godkjennelse for sin coronavaksine i Europa. Etter åpning stiger Pfizer-aksjen 4,7 prosent.