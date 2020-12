Ser mulig renteheving i 2021

Kronen lå tirsdag ettermiddag på 10,64 mot euro og 8,88 mot dollar, og er dermed helt i den sterke enden av de seneste månedenes intervall.

I desember i fjor var riktignok kronen på 9-tallet mot euro, så alt det tapte er ikke hentet inn.

Norges Bank er den første og så langt den eneste sentralbanken som etter pandemiutbruddet har signalisert renteheving i løpet av en toårsperiode, påpeker DNB-økonom Oddmund Berg. Sentralbanken selv tidfester denne hevingen til andre halvår 2022, naturligvis med de vanlige forbeholdene om at rentebanen er betinget og understrekning av at det ikke akkurat er snakk om noe løfte.

DNB tror på sin side at første heving kommer i mars 2022, men Berg peker i et notat på at man ikke skal se helt bort fra heving allerede neste år. Da er det et par forutsetninger som må være på plass:

«Etter vårt syn kan et raskt oppsving kombinert med fortsatt høy vekst i boligprisene utløse en renteheving så tidlig som i 2021,» skriver Berg.

Serien med oppløftende vaksinenyheter har løftet vekstutsiktene. Vaksinene kan bli rullet ut i løpet av første halvår 2021, samtidig som den nåværende smittebølgen trolig når toppen innen begynnelsen av første kvartal.