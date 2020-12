Blandet på Asia-børsene etter sterke BNP-tall fra Australia

Børsene i Asia var mer eller mindre upåvirket av nye rekorder i samtlige indekser på USA-børsen.

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger smått 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.

Sterke BNP-tall

En grunn til at børsene i Sør-Korea er noe mer volatile og stiger mer kan ha med at landet nå har kjemet med andre bølge av coronaviruset, men ser ut til å ha kommet seg over toppen.

Australia leverte en økning i BNP på 3,3 prosent sammenlignet med forrige kvartal i september, ifølge tall fra Australian Bureau of Statistics onsdag. Det var langt over estimatet på 2,6 prosent økonomer i Reuters hadde sett for seg, og fulgte etter et 7 prosents fall fra andre kvartal.

Like etter tallene kom steg den australske dollaren fra 0,7381 USDAUD til 0,7362 USDAUD.

I Hongkong ble handlingen av Xiaomi-aksjene stoppet. Reuters rapporterer at den kinesiske smarttelefonprodusenten hadde hentet 3,9 milliarder dollar, eller over 34 milliarder kroner, som en del av en avtale som inkluderte den største plasseringen i Hongkong ifølge prospektet.