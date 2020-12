Kahoot faller etter storinnrykk

Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter en halvtimes handel står hovedindeksen i 928,93, ned 0,7 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 750 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,2 prosent til 47,30 dollar fatet, og WTI-oljen står på stedet hvil til 44,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 47,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljelagrene i USA steg med 4,1 millioner fat i forrige uke. Det var langt over ventede 2,4 millioner fat, ifølge estimater hentet inn fra Reuters.

I tillegg har detaljer fra OPEC+-møtet blitt utsatt fra tirsdag til torsdag. Tidligere i år har oljekartellet foreslått å fortsette produksjonskuttene på 7,7 millioner fat per dag lengre enn til januar. Nå er spørsmålet om produksjonskuttene i tillegg skal økes.

– Risikoen for at OPEC-alliansen ikke finner en løsning er høy, sier en ANZ-analytiker i et notat onsdag.

ANZ anslår at overskuddet av olje i markedet kan være så høyt som 1,5 til 3 millioner fat per dag i første halvdel av 2021, dersom OPEC ikke utvider kuttene.

Bevegelser

KahootKAHOOT-ME meldte i morges at den japanske giganten Softbank har lastet opp ytterligere i selskapet og nå eier 10,8 prosent av aksjene. Konsernsjef Eilert Hanoa kjøpte også flere aksjer. Aksjen faller i åpningen.

Targovax stiger markant etter selskapet i går varslet store fremskritt i forskningen mot føflekkreft.

Hexagon Purus henter 750 millioner kroner i en emisjon. Det børsmeldte selskapet onsdag morgen.

Aker Carbon CaptureACC-ME signerer samarbeidsavtale med MAN Energy Solutions om samarbeid.

Andfjord Salmon leverte i går kveld tall for tredje kvartal og leverte underskudd på 12 millioner . Selskapet planlegger også fast-track i utvikling av oppdrettsanlegg på Kvalnes.

Everfuel korrigerer noe av de siste dagenes rally. Aksjen faller 8,9 prosent i åpningen.

Blant de mest omsatte faller Equinor , Nel og DNB . Kongsberg Automotive og Entra stiger etter selskapet melder om ny verdivurdering.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.