Rally etter børsmelding

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 927,81 poeng, ned 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 47,35 dollar, opp 0,2 prosent. ANZ anslår at overskuddet av olje i markedet kan være så høyt som 1,5 til 3 millioner fat per dag i første halvdel av 2021, dersom OPEC ikke utvider kuttene.

– Risikoen for at OPEC-alliansen ikke finner en løsning er høy, skriver en ANZ-analytiker i et notat.

Equinor faller 1,5 prosent til 140,30 kroner mens Aker BP AKERBP faller 2,0 prosent til 197,40 kroner.

Targovax kom onsdag med en oppdatering på ONCOS-102-studien, som omfatter ondartet føflekkreft som er resistent mot immunterapi. Nye resultater viser en responsrate på 35 prosent i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren Keytruda, fremgår det av en børsmelding.

– Når vi sammenligner ONCOS-102 med andre medisiner under utprøving i denne pasientgruppen er 35 prosent responsrate og den systemiske effekten helt i toppsjiktet, uttaler adm. direktør Øystein Soug. Aksjen stiger 26,7 prosent til 9,12 kroner.

Softbank har gjennom et fond forvaltet av SB Management kjøpt 5 millioner aksjer i Kahoot samtidig som konsernsjef Eilert Hanoa har kjøpt ytterligere 2,5 millioner aksjer i selskapet. Det skjer samtidig som storaksjonær Northzone VII L.P. har solgt 24 millioner aksjer i Kahoot, tilsvarende halve sin eksponering, mens Creandum III LP har solgt 3,6 millioner aksjer. Aksjen faller 3,6 prosent til 61,70 kroner.

Hexagon har engasjert Carnegie og Skandinaviska Enskilda Banken for å gjennomføre en rettet emisjon på 750 millioner kroner. Pengene skal brukes til vekstinitiativer og til generelle bedriftsformål. Aksjen faller 7,8 prosent til 55,75 kroner.

Tirsdag ettermiddag presenterte Andfjord Salmon sine tredjekvartalstall. Selskapet var uten driftsinntekter og fikk et underskudd på 12 millioner. Andfjord Salmon meldte i en børsmelding onsdag at det har gjennomført en rettet emisjon og hentet 88,2 millioner kroner. Pengene skal brukes til en fast-track-utvikling av det landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, Andøya. Aksjen faller 7,1 prosent til 42,90 kroner.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.