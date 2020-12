Nedgang på Wall Street

Slik ser det ut ved første minutt:

Dow Jones faller 0,54 prosent til 29.668,42 poeng.

S&P 500 svekkes med 0,28 prosent til 3.650,27 poeng.

Nasdaq går ned 0,58 prosent til 12.284,32 poeng.

Investorer følger onsdag med på høringen av av sentralbanksjef Jerome Powell og finansminister Steven Mnuchin i Kongressen. Økonomitoppene skal prate om de økonomiske effektene av coronaviruset, og hvilke tiltak man bruker for å møte utfordringene best mulig. Klokken 20 i kveld kommer Beige Book fra sist rentemøte i Fed.

En undersøkelse fra ADP Employer Services viste for øvrig at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 307.000 i november.

I forkant var det ventet at tallet skulle være 410.000, ifølge TDN Direkt.

Ellers er flere store amerikanske selskap opptatt av at Joe Biden skal få USA inn i Parisavtalen igjen. I 2017 sa Donald Trump at Parisavtalen var «urettferdig, ineffektiv og veldig, veldig dyr». Siden trakk han USA ut av avtalen.

Joe Biden, som overtar som president i januar, har lovet at USA skal slutte seg til avtalen igjen så fort som mulig. Det ber også store selskap som Ford, Amazon og Citigroup blant annet, ifølge Wall Street Journal. Mer enn 40 selskap har tegnet under på et brev til Det hvite hus med samme budskap.