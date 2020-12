Takeoff for flyaksjer på rød børs

Oslo Børs har gått fra oppgang i åpningen til nedgang i lunsjtider. Hovedindeksen står i 12-tiden i 925,19 poeng, ned 0,3 prosent. Omsetningen har passert 1,7 milliarder kroner.

Olje og luftfart har preget formiddagstimene.

Oljebrems

Aktørene i oljemarkedet har øynene rettet mot OPEC+-møtet i Wien, et møte som ble utsatt da OPEC ikke klarte å komme til enighet mandag. En bred konsensus forventet at OPEC+ skulle forlenge kuttene i den gjeldende avtalen på 7,7 millioner fat pr. dag til minst ut mars 2021. Nå ser det imidlertid ut til at OPEC+ nærmer seg en avtale om moderat økning i produksjonen med opptil 500.000 fat pr. dag fra januar 2021.

Oljeprisene har følgelig også mistet oppgangen fra i morges. Brent-oljen ligger omtrent flatt på 47,94 dollar fatet, mens den kostet 47,80 dollar ved børsslutt onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er også lite endret, på 44,98 dollar pr. fat.

Equinor og Aker BP faller begge på børs.

Mer fart i luftfart

I motsatt retning går både Norwegian og SAS . Norwegian har tidligere meldt konkursbeskyttelse i Irland, og melder torsdag at selskapet vurderer å søke konkursbeskyttelse også her i Norge . I tillegg vil det hente inn 4 milliarder kroner i ny egenkapital.

SAS stiger altså også, tross et underskudd på hele 3,3 milliarder svenske kroner i regnskapsmessige fjerde kvartal. Analysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, sier dessuten, ifølge danske Ritzau Finans, at det er vanskelig å finne noe positivt i fjerdekvartalstallene til SAS. Aksjen var brått ned i morges, imidlertid.

Ifølge TDN Direkt peker DNB Markets på at SAS' nylige refinansiering har bedret selskapets likviditet, og at nivået når det kommer til refusjon av flybilletter, nå bør være redusert. Meglerhuset anser også at konsensus rundt SAS vil bli justert litt opp på noe bedre utsikter, hjulpet av blant annet vaksinenyheter.

Aksjer i fokus

Norwegian er blant aksjene som stiger aller mest. Blant dem er også EMGS , som har sikret seg et prosjekt i Mexicogolfen.

Øystein Stray Spetalens Everfuel stiger også godt, etter dagens melding om en ny avtale med Siemens Gamesa for hydrogenproduksjon til taxier i Danmark. Oppgangen kommer etter en 17 prosents smell onsdag.

Targovax suser også videre etter onsdagens kraftige oppgang etter oppløftende resultater i studien med pasienter med aggressiv føflekkreft.

Kahoot reagerer dessuten med oppgang etter oppløftende analyse fra ABG Sundal Collier. Aksjen er opp 3,7 prosent.

Positiv oppdatering Nel foreligger også, signert Fearnley Securities, men aksjen peker likevel ned.

Blant aksjene som faller mest torsdag, er Oceanteam , Siem Offshore og Havyard .