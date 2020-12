Bred oppgang på New York børsen

Etter nærmere en times handel på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,72 prosent og står i 12.438,77 poeng mens Dow Jones står i 230.019,50 poeng etter en oppgang på 0,45 prosent. S&P 500 stiger 0,33 prosent til 3.681,91 poeng.

Nasdaqs intradagrekord er på 12.405,79 mens intradagrekorden for S&P 500 er på 3.678,45 intradag

Tesla

Goldman Sachs oppjusterer kursmålet på Tesla-aksjen fra 455 til 780 dollar. Analytiker Mark Delaney tror flere og flere vil velge elbiler, og at overgangen fra diesel- og bensinbiler vil gå raskere enn man tidligere har tenkt. Torsdag stiger aksjen 3,2 prosent til 587,20 dollar.

Risiko for en korreksjon

Amerikanske aksjer er overkjøpt og det er stor risiko for en korreksjon, mener Morgan Stanley-strateg Mike Wilson, ifølge Bloomberg. Tross utfordringene har Wilson fortsatt tro på aksjemarkedet. Han sier at et eventuelt fall vil være å betrakte som en god kjøpsmulighet.

Makro

712.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 28. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette var 75.000 færre enn uken før. På forhånd var konsensus et antall på 775.000 førstegangssøkere.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – har også gått kraftig ned. Pr. 21. november var antallet nede i 5,52 millioner, ned 569.000 fra uken før og det klart laveste nivået hittil etter coronakrisen. Dette tallet er også langt lavere enn ventet. Konsensus her var på forhånd 5,92 millioner.