Oslo Børs endte ned torsdag, tross oppgang i åpningshandelen. Hovedindeksen endte ned 0,1 prosent til 927,09 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4,67 milliarder kroner.

Oljeprisene svingte gjennom handelsdagen, påvirket av oppdateringer rundt Opec+-møtet. På morgenen pekte de oppover, på forventninger om videreføring av produksjonskutt. Ved lunsj var prisene noe ned, på rapporter om at Opec+ nærmer seg en avtale om moderat produksjonsvekst fra januar.

Ved børsslutt var Brent-oljen opp 0,9 prosent til 48,38 dollar fatet. WTI-oljen var opp 0,9 prosent til 45,33 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 47,80 dollar fatet. Equinor og Aker BP endte begge tilnærmet flatt, på 141,80 og 197,90 kroner.

Mer fart var det på SAS og Norwegian , som steg henholdsvis 8,6 og 7,2 prosent til 1,76 og 0,36 kroner.

Norwegian har tidligere meldt konkursbeskyttelse i Irland, og meldte torsdag at selskapet vurderer å søke konkursbeskyttelse også her i Norge . I tillegg vil det hente inn 4 milliarder kroner i ny egenkapital.

SAS-oppgangen kom til tross for at selskapet la frem tall for regnskapsmessige fjerde kvartal som viste et underskudd på hele 3,3 milliarder svenske kroner . Analysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, sier dessuten, ifølge danske Ritzau Finans, at det er vanskelig å finne noe positivt i tallene til SAS. Aksjen var brått ned i morges, imidlertid.

Aksjen som steg mest torsdag, var EMGS . Seismikkselskapet meldte om et nytt oppdrag i Mexicogulfen mot slutten av første kvartal kommende år, med en varighet på opp mot to måneder. Aksjen endte opp 21,9 prosent til 1,34 kroner.

Targovax suste også videre etter onsdagens kraftige oppgang etter oppløftende resultater i studien med pasienter med aggressiv føflekkreft, med 6,3 prosents kursoppgang til 9,50 kroner.

Solenergiselskapet Aega ramlet imidlertid tilbake etter heftige oppganger på 17 og 23 prosent onsdag og tirsdag. Torsdag endte aksjen ned 19,2 prosent til 4,20 kroner. Før ukens oppganger hadde aksjen doblet seg på en måned.

Mest omsatte aksje torsdag var Euronext Growth-debutant Meltwater MWTR , som falt 3,3 prosent til 43,50 kroner.

Nel endte ned 3,8 prosent til 22,50 kroner, Hydro steg 1,4 prosent til 38,17 kroner, og Kahoot KAHOT steg 4,8 prosent til 65,50 kroner: