Rekordnotering for Tesla på blandet Wall Street

Det ble en god handelsdag for amerikanske investorer, og alle de toneangivende indeksene på Wall Street stengte opp.

Den brede S&P-500 falt marginale 0,06 prosent til 3.666,74.

Dow Jones stengte opp 0,29 prosent til 29.970,50.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,23 prosent til 12.377,18.

På makrosiden søkte 712.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 28. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette var 75.000 færre enn uken før. På forhånd var konsenus et antall på 775.000 førstegangssøkere.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – har også gått kraftig ned. Pr. 21. november var antallet nede i 5,52 millioner, ned 569.000 fra uken før og det klart laveste nivået hittil etter coronakrisen. Dette tallet er også langt lavere enn ventet. Konsensus her var på forhånd 5,92 millioner.

— Nedgangen i antall førstegangssøkere motbeviser ikke ideen om at trenden fortsatt stiger; vi forventet et kraftig fall på grunn av utfordringen med å justere for Thanksgiving. Antall førstegangssøkere vil sannsynligvis stige kraftig neste uke, og sannsynligvis stige over 800.000 for første gang på åtte uker, sa Ian Shepherdson, sjeføkonom ved Pantheon Macroeconomics, i et notat.

Rekordnotering for Tesla

Torsdag steg Tesla 4,32 prosent til 593,38 dollar per aksje, som tilsvarer ny rekordnotering for selskapet. Forrige rekord ble satt 27. november. Da var sluttkursen 585 dollar per aksje.

Oppgangen kommer etter at meglerhuset Goldman Sachs oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og satte et kursmål på 780 dollar, opp fra 455 dollar.

Goldman Sachs-analytiker Mark Delaney tror flere og flere vil velge elbiler, og at overgangen fra diesel- og bensinbiler vil gå raskere enn man tidligere tenkte. Han trekker også frem at en rekke myndigheter legger mer til rette for Teslas biler enn diesel- og bensinbiler fra konkurrentene.

«Energivirksomheten bør ha nytte av reguleringsskiftet mot karbonreduksjon og ren energi, og verdivurderinger i solmarkedet har også akselerert», heter det i rapporten.

Tesla har nå en børsverdi på nesten 570 milliarder dollar. Det tilsvarer omtrent 5.000 milliarder norske kroner.

Hittil i år er aksjen opp mer enn 600 prosent.

REKORDNOTERING: Tesla steg markant på New York-børsen torsdag. Foto: David Paul Morris

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 0,66 prosent til 21,31 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.843,80 dollar, opp 0,74 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 1,29 prosent til 48,56 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,22 prosent til 45,48 dollar pr fat.

Tiåringen falt 2,06 basispunkter til 0,915 prosent.