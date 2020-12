Norwegian stiger markant på Oslo Børs

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen i 933,99, opp 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 680 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,64 prosent til 49,62 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,63 prosent til 46,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oljeprisen stiger etter at Opec+ torsdag kom til enighet om en økning i oljeproduksjonen fra januar med 500.000 fat pr. dag.

Det betyr at organisasjonen vil gå over til å kutte produksjonen med 7,2 millioner fat per dag, eller 7 prosent av den globale etterspørselen fra januar, sammenlignet med nåværende kutt på 7,7 millioner fat per dag.

– Denne avtalen var et kompromiss designet for å samle medlemmene, som står overfor ulike økonomiske situasjoner og har motstridende agendaer, sier adm. direktør i Vanda Insights, Vandana Hari, ifølge TDN Direkt.

Equinor styrkes 1,94 prosent til 144,55 kroner, mens Aker BP AKERBP er opp 2,48 prosent til 202,80 kroner.

Oppgang

Element fyker opp 37,45 prosent til 6,46 kroner etter at de i går kveld hentet 60 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Selskapet, som har investorene Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist på laget, kunne også melde om krypto-oppkjøp.

Kriserammede Norwegian stiger 8,19 prosent til 0,39 kroner, etter å ha steget 7,2 prosent torsdag.

Flyselskapet la fredag morgen frem ferske trafikktall. De viste blant annet at antall passasjerer som fløy med Norwegian i november falt hele 95 prosent.

SAS steg markante 8,60 prosent i går, etter å ha tapt hele 3,3 milliarder kroner i regnskapsmessig fjerde kvartal. Fredag morgen faller den tilbake 7,92 prosent til 1,61 kroner, og er dagens foreløpig største taper.