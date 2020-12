S&P 500 stiger til ny rekordnotering

FREDAG: Pilen peker opp på New York-børsen.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 12.392,16 poeng mens Dow Jones står i 30.048,63 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.677,35 poeng.

Nasdaqs intradagrekord er på 12.439,02, intradagrekorden for S&P 500 er på 3.678,45 intradag mens Dow Jones har en intradagrekord på 30.116,51.

Oppdatert klokken 15.42: Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 12.402,82 poeng mens Dow Jones står i 30.084,78 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

S&P 500 stiger 0,5 prosent til rekordhøye 3.683,76 poeng.

Tesla

Torsdag steg Tesla-aksjen 4,3 prosent til 593,38 dollar, som tilsvarer ny rekordnotering for selskapet. Forrige rekord ble satt 27. november. Da var sluttkursen 585 dollar. Oppgangen kommer etter at meglerhuset Goldman Sachs oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og satte et kursmål på 780 dollar, opp fra 455 dollar.

Fredag faller aksjen 0,9 prosent.

Makro

Dagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) viser at 245.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i november. Arbeidsledighetsraten kom inn på 6,7 prosent. Konsensus pekte mot 469.000 nye jobber og en arbeidsledighetsrate på 6,8 prosent.

Oktober-rapporten kunne fortelle om 638.000 nye jobber og en ledighetsrate på 6,9 prosent.

Handelsbalansen i USA viste et underskudd på 63,1 milliarder dollar i oktober. Det var i forkant ventet at det skulle bli et underskudd på 64,8 milliarder dollar.

Olje

Torsdag ble OPEC+ enige om å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy, mener den nye avtalen er ganske nær det markedet håpet på. Samtidig minner han, ifølge TDN Direkt, om at det skaper usikkerhet på mellomlang sikt for amerikanske skiferprodusenter og andre markedsaktører.