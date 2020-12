Havvind-salg satt fart i tungvekter

Fredag var det full fest på Oslo Børs og hovedindeksen stengte opp 0,9 prosent til 935,41 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på nærmere 4,9 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjø-olje omsatt for 49,02 dollar, etter en oppgang på 0,4 prosent. Det kommer etter at Opec+ i går ble enige om å øke produksjonen med 500.000 dollar pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

Dagens vinneraksje ble Element med en oppgang på nærmere 44 prosent til 6,76 kroner. Det skyldes at børsskallet i går kjøpte opp Harmonycain, som utvikler av mikrochiper for datamaskiner brukt til kryptomining.

Samtidig kom Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist inn på eiersiden i en emisjon på 60 millioner kroner, hvilket har virket forlokkende for mange småsparere.

På vinnerlisten finner man også oljemyggen Questerre Energy Corporation og hydrogenselskapet Everfuel med oppgang på henholdsvis 20 og 15 prosent. Sistnevnte trekkes opp av et ekstremt sterk investorsentiment innen hydrogen om dagen.

Tungvekter i farta

Det er ikke hver dag en tungvekter som Equinor stiger over 4 prosent, men det var tilfellet fredag. På morgenkvisten meldte børslokomotivet at det har inngått en avtale med Eni om salg av 10 prosent av havvindprosjektene Doggerbank A og B for 202,5 millioner britiske pund.

Etter nedsalget verdsetter analytikere Equinors vindportefølje til mellom 25 og 30 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

«Avtalen demonstrerer enda en gang at Equinors vindstrategi «early at scale» har fungert bra så langt», skriver SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen i en kommentar.

Fredag ble det omsatt Equinor-aksjer for 437 millioner kroner, mens Aker BP AKERBP var den nest mest omsatte aksjen med et volum på 407 millioner kroner. Sistnevnte klatret fredag nærmere 7 prosent.

Tapere

Fredagens tapere var River Tech , Oceanteam og Aega med fall på henholdsvis 14,8, 11,1 og 10 prosent. Også flyselskapet SAS var i hardt vær fredag og stupte over 8 prosent til 1,61 kroner.

Både DNB Markets og Sparebank 1 Markets ser nedsiderisiko for SAS-aksjen etter selskapet slapp fjerdekvartalsrapport torsdag. Førstnevnte har et kursmål på 1 krone, mens SpareBank 1 Markets mener aksjen burde stå i 1,3 kroner.