Det ble en god ukeavslutning på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

Den brede S&P-500 steg 0,88 prosent til 3.699,12.

Dow Jones stengte opp 0,83 prosent til 30.218,26.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,70 prosent til 12.464,23.

Med det endte alle indeksene på ny all-time high.

USA rapporterte torsdag rekordmange infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall i hele pandemien – totalt 217.664 nye tilfeller, mer enn 100.000 pasienter på sykehus og 2879 omkomne. Landets øverste helsemyndigheter advarer om at situasjonen vil bli verre, ifølge CNBC.

CDC-direktør Dr. Robert Redfield advarte torsdag om at de neste tre månedene vil være «de vanskeligste i folkehelseshistorien» i USA, med Covid-utbrudd som rammer hele landet.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 65,6 millioner mennesker blitt smittet av viruset, og mer enn 1,5 millioner mennesker har mistet livet.

Skuffende jobbtall

Dagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) viser at 245.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i november. Arbeidsledighetsraten kom inn på 6,7 prosent. Konsensus pekte mot 469.000 nye jobber og en arbeidsledighetsrate på 6,8 prosent.

Oktober-rapporten kunne fortelle om 638.000 nye jobber og en ledighetsrate på 6,9 prosent.

Handelsbalansen i USA viste et underskudd på 63,1 milliarder dollar i oktober. Det var i forkant ventet at det skulle bli et underskudd på 64,8 milliarder dollar.

«Arbeidsmarkedsrapporten er viktig. Men det bekrefter bare det vi ser, at det er begrenset hvor mye innhenting vi kommer til å se inntil vi kan få økonomien fullstendig gjenåpnet», sa Tom Hainlin, nasjonal investeringsstrateg i US Bank Wealth Management.

Den nylig valgte amerikanske presidenten Joe Biden uttalte at fredagens rapport varsler en «mørk vinter» som krever rask handling fra president Donald Trump og Kongressen, ettersom Covid-19 stadig sprer seg i USA. Det skriver CNBC.

Biden sa at den siste rapporten bekrefter at vi fortsatt er midt i en av de verste økonomiske kriser og jobbkriser i moderne historie.

«Dette er en dyster jobbrapport. Det viser en økonomi som står stille», sa Biden.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 3,10 prosent til 20,62 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.840,00 dollar, ned 0,05 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,37 prosent til 49,00 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,87 prosent til 46,02 dollar pr fat.

Tiåringen steg 6,2 basispunkter til 0,972 prosent.