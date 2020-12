Børsfall i Tokyo og Shanghai

I Japan faller Nikkei 0,61 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,52 prosent, og CSI 300 svekkes 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,42 prosent.

I Sør-Korea stiger derimot Kospi-indeksen 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,62 prosent, og Straits Times i Singapore er uendret.

Makro

Kina fikk i november et handelsoverskudd på 75,4 milliarder dollar, opp fra 58,4 milliarder dollar måneden før.

Ifølge Direkt Makro var det på forhåd ventet et handelsoverskudd på 53,5 milliarder dollar.

Eksporten steg 21,1 prosent, mens importen økte 4,7 prosent.

Vaksinehåp

– Markedet er nå på et «sweet spot», hvor rallyer blir forført av løftet om mer stimulans i kombinasjon med vaksinehåp, og overgår overordnet sårbarhet på kort sikt, sier Vishnu Varathan i Mizuho Bank til CNBC.

Han mener at både den amerikanske og globale økonomien fortsatt har en lang vei igjen frem til normalen.

Både Pfizer og Moderna har søkt om nødtillatelse fra U.S. Food and Drug Administration for sine coronavaksiner, og kan få grønt lys i midten av desember. I mellomtiden ble Storbritannia i forrige uke det første landet som godkjente Pfizer-vaksinen.

Selv om markedsreaksjonene på de positive vaksinenyhetene for det meste har vært jublende, påpeker Varathan at det fortsatt er ganske lang tid mellom vaksinegodkjennelse og effektiv global vaksinasjon i storskala.