Spetalen-aksje fortsetter kraftig opptur

Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen i 933,59, ned 0,19 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 775 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen uendret prosent til 49,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 46,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedssentimentet preges fortsatt av økte smittevernsrestriksjoner. I California stenges nå det meste i den sørlige delen av staten, etter at kapasiteten på insentivavdelingen har kommet under grensen på 15 prosent. Tiltakene er planlagt å være effektive i tre uker.

- Olje har korte kontrakter, og kan dermed ikke ta seg luksusen til å se forbi restriksjoner over julen som andre fremtidsrettede eiendeler, poengterer analytiker Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

På motsatt side kan oljeprisene ifølge nyhetsbyrået bli positiv påvirket av nyheter om en amerikansk støttepakke til økonomien, hvor det nå virker å oppnås konsensus om en pakke på 908 milliarder dollar.

Equinor styrkes 0,10 prosent til 148,40 kroner, mens Aker BP AKERBP er ned 0,19 prosent til 211,00 kroner.

Stiger

Element endte fredag opp nær 44 prosent. Mandag stiger aksjen ytterligere 12,13 prosent til 7,58 kroner.

Torsdag i forrige uke sikret Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist en emisjon på 60 millioner kroner i Element. Samtidig gjorde selskapet et krypto-oppkjøp.

Også Questerre styrkes kraftig. Aksjen er opp 20,34 prosent til 1,42 kroner, uten at det har kommet noen selskapsspesifikke nyheter.

Aksjen endte fredag opp 20 prosent, og er den siste måneden styrket over 90 prosent.

Yara annonserte mandag morgen planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800.000 tonn CO2. Aksjen klatrer 1,63 prosent til 361,40 kroner.

I rødt

DNB svekkes 1,18 prosent til 159,25 kroner mandag morgen. Storbanken risikerer nå et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner etter at Finanstilsynet har gjennomført hvitvaskingstilsyn.

DNB påpeker at de ikke har medvirket til hvitvasking, men at Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.