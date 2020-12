Tesla stiger videre på New York-børsen

MANDAG: Handelen på New York-børsen starter hovedsakelig i rødt.

MANDAG: Handelen på New York-børsen starter hovedsakelig i rødt. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 12.493,56 poeng mens Dow Jones står i 30.147,46 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.691,96 poeng.

Oppturen fortsetter for Tesla hvor aksjen stiger 2,2 prosent til rekordhøye 612,28 dollar. Det betyr at aksjen er opp mer enn 600 prosent hittil i år.

Stimulansepakke

«En stimulansepakke på 908 milliarder dollar kan se ut til å være på vei i USA», skriver makroøkonom Oddmund Berg i en oppdatering fra DNB Markets.

Etter at forhandlingene om en pakke strandet i begynnelsen av november har smitten fortsatt å øke og finanspolitiske støttetiltak uteblitt. En gruppe senatorer har kommet med forslaget om pakken, som skal inneholde støttetiltak av en varighet på fire måneder. Berg understreker at stimulansepakken vil være viktig for den amerikanske økonomien.

«De fleste investorer håper og tror at politikerne omsider vil komme til enighet om en stimulansepakke, spesielt i lys av den svake jobbrapporten for november», skriver analytiker Roger Berntsen i mandagens rapport fra Nordnet.

Nye rekorder på fredag

Det ble en god ukeavslutning på New York-børsen, hvor alle de toneangivende indeksene endte i all-time high. Den brede S&P-500 steg 0,9 prosent til 3.699,12, Dow Jones klatret 0,8 prosent til 30.218,26 mens teknologitunge Nasdaq la på seg 0,7 prosent og sluttet på 12.464,23.