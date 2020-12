Norwegian til værs på rød Oslo Børs

Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Etter 57 minutters handel står hovedindeksen i 936,00, opp 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 750 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,45 prosent til 48,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,54 prosent til 45,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Økende coronasmitte, samt fokus på forhandlinger mellom Republikanerne og Demokratene om flere amerikanske stimulipakker, er med på å tynge oljeprisen. I USA har det de siste syv dagene vært et rekordhøyt snitt på 196.200 nye bekreftede smittetilfeller per dag. Det er 20 prosent høyere enn uken før.

– California, en av USAs stater med størst drivstoffetterspørsel, vil være nedstengt gjennom det som garantert vil være en vanskelig jul for oljemarkedene, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt.

Samtidig melder nyhetsbyrået at UOB-analytikere peker på at håpet for en ny stimulipakke i USA har dempet seg etter at det ikke har blitt gjort noen særlige fremskritt.

– Dersom stimulansesamtalene fører frem, vil det være positivt for oljeprisene. Hvis ikke, så vil markedene fortsette å påvirkes av pandemien, sier senior markedsstrateg Pan Jingyi i IG Singapore, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,31 prosent til 145,31 kroner, mens Aker BP AKERBP svekkes 0,52 prosent til 209,80 kroner.

Rett opp

Norwegian melder tirsdag morgen at selskapet vil søke om rekonstruksjon i Norge . Det skjer etter at det mandag ble klart at det norske flyselskapet får godkjent konkursbeskyttelsen i Irland.

Norwegian-aksjen styrkes nå 13,15 prosent til 0,42 kroner.

Teco 2030 stiger hele 25,13 prosent til 50,00 kroner etter en melding om at selskapet har laget et system for å redusere utslipp i maritim sektor.

Elop kunne tirsdag morgen meddele at de nå lanserer verdens første rullende ultralydscanner. Nyheten sender aksjen opp 5,72 prosent til 9,39 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene klatrer REC 3,80 prosent til 10,66 kroner, og Tor Olav Trøims Borr Drilling suser opp 14,37 prosent til 8,87kroner.

I rødt

Questerre , som mandag steg voldsomme 44 prosent uten noen selskapsspesifikke nyheter, snur ned tirsdag. Aksjen faller nå 14,00 prosent til 1,46 kroner, og topper foreløpig dagens taperliste.

Også Awilco Drilling skjøt fart mandag, og endte opp 39 prosent. Fredag ettermiddag kom en melding om stans i en stor nybyggkontrakt. Tirsdag faller aksjen 9,67 prosent til 4,11 kroner.