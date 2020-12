Rally i flere aksjer på Oslo Børs

Ved 12-tiden er Oslo Børs opp 0,18 prosent til 934,72 poeng. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Ute på Europa-børsene er det variert stemning. Noen stiger, mens andre faller. Utslagene er derimot ikke de store.

Av førhandelen går det mot en liten nedgang for alle de tre ledende indeksene på Wall Street.

Olje

Et fat brentolje står tirsdag i 48,54 dollar, ned 0,16 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 0,24 prosent til 45,51 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Økende coronasmitte, samt fokus på forhandlinger mellom Republikanerne og Demokratene om flere amerikanske stimulipakker, er med på å tynge oljeprisen. I USA har det de siste syv dagene vært et rekordhøyt snitt på 196.200 nye bekreftede smittetilfeller per dag. Det er 20 prosent høyere enn uken før.

– California, en av USAs stater med størst drivstoffetterspørsel, vil være nedstengt gjennom det som garantert vil være en vanskelig jul for oljemarkedene, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned marginale 0,1 prosent til 145,65 kroner, mens Aker BP akerbp er ned 0,6 prosent til 209,80 kroner.

Vinnere

Tross den forsiktige oppgangen på Oslo Børs, er det en rekke aksjer som stiger markant.

GN Energy GNP er opp hele 68,1 prosent til 26,90 kroner. Norwegian er opp 22,4 prosent til 0,46 kroner. Flyselskapet melder tirsdag at selskapet vil søke om rekonstruksjon i Norge . Det skjer etter at det mandag ble klart at det norske flyselskapet får godkjent konkursbeskyttelsen i Irland.

Teco 2030 løftes med 20,1 prosent til 48 kroner, Borr Drilling er opp 14 prosent til 8,86 kroner, Rec Silicon stiger 13,1 prosent til 11,61 kroner og EXACT Therapeutics EXTC er opp med 11,1 prosent til 30 kroner.

I rødt

En rekke tungvektere svekkes tirsdag. Norsk Hydro er ned 1,6 prosent til 37,83 kroner. Kongsberg Automotive er ned 4,6 prosent til 0,31 kroner, mens Yara YARA peker ned med 0,9 prosent til 360 kroner.

Aller verst tirsdag går det med Questerre som er ned 17,7 prosent til 1,40 kroner, etter markant oppgang den seneste tiden.