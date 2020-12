Dow Jones faller under 30.000

TIRSDAG: Pilen peker ned i åpningsminuttene på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 12.505,43 poeng mens Dow Jones står i 29.978,28 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

«Det amerikanske aksjemarkedet stengte i går i blandet på fortsatt interesse for Tesla, vaksiner og teknologisektoren men samtidig ny stigende uro for utviklingen av pandemitallene», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Tirsdag peker pilen ned for Tesla. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjen 3,1 prosent.

Det amerikanske helsetilsynet møtes på torsdag for å diskutere nødgodkjenning av covid-vaksinen som Pfizer og BioNTech har utviklet sammen. Tirsdag stiger Pfizer 1,2 prosent mens BioNTech klatrer 2,4 prosent.

Det høye smittenivået i USA bidrar nå til at antall coronarelaterte dødsfall omtrent er på samme nivå som tilbake i april. Handelsbanken mener det øker sannsynligheten for ytterligere innstramminger.

«Det økte smittetrykket, kombinert med at vi allerede har sett klarere svakhetstegn i arbeidsmarkedet – jamfør den siste arbeidsmarkedsrapporten, øker også presset om nye finanspolitiske tiltak», skriver Marius Gonsholt Hov i en oppdatering fra Handelsbanken.