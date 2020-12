Sterk oppgang i Japan - børsene i Kina faller på svake makrotall

I Japan stiger Nikkei 1,21 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 1,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina synker 0,38 prosent, mens CSI 300 er ned 0,64 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,88 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,57 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,61 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,57 prosent.

Makrotall fra Kina og Japan

Onsdag morgen tikket det inn flere makrotall fra Japan og Kina. I Japan steg ordreinngangen for maskiner med 17,1 prosent i oktober på månedsbasis. På årsbasis steg ordreinngangen med 2,8 prosent, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Direkt Makro var det ventet en oppgang på 2,8 prosent på forhånd på månedsbasis og en nedgang på 11,3 prosent på årsbasis.

I Kina gikk produsentprisene (PPI) ned 1,5 prosent i november på årsbasis, mens de i foregående måned var ned 2,1 prosent på årsbasis, melder TDN.

Det var på forhånd ventet at produsentprisene ville være ned 1,8 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Samtidig falt den kinesiske konsumprisindeksen 0,5 prosent i november på årsbasis, mens den steg 0,5 prosent måneden før. På forhånd var det ventet en uendret utvikling, ifølge Direkt Makro.

Vaksineutrulling drar opp

Som på Wall Street tirsdag kveld bidrar vaksineutrullingen i Storbritannia markedet positivt. Det er ventet at myndighetene i USA vil gi nødgodkjenning av vaksiner med «en god sikkerhetsprofil» i statene under FDAs (Food and Drug Administration) vaksinemøte på torsdag.

FDAs data fra Pfizers vaksinetesting var konsistent med deres anbefalinger og det skal ha fått fart på prosessen med en nedgodkjenning, melder CNBC.

Investorene følger også situasjonen rundt en ny økonomisk stimulipakke i USA med argusøyne.