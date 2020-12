Oslo Børs stiger - oljeprisen nærmer seg 50 dollar

Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter en times handel står hovedindeksen i 938,95, opp 0,58 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 490 millioner kroner.

Opptur

Agilyx stiger i åpningshandelen etter at det tidligere onsdag ble klart at det inngår en intensjonsavtale om konvertering av plastavfall.

Flyselskapet Norwegian gjør et byks. Torsdag kveld kom meldingen om at selskapet konverterer gjeld på i underkant av 7,4 millioner euro. Aksjen stiger til tross for at børseliten roper varsku om aksjen.

For solaksjen Aega peker pilen oppover. Onsdag morgen kom det en flaggmelding fra selskapet.

Equinor stiger fra start. Berenberg-analytikeren Henry Tarr har løftet anbefalingen på aksjen til kjøp.

Cloudberry stiger etter at det skal hente 500 millioner i frisk kapital til vindkraftsatsning.

Nedtur

Adevinta synker i åpningen. Stiftelsen Tinius meldte tidligere onsdag at det selger aksjer for 2 milliarder kroner i selskapet.

SpareBank 1 Markets tok nylig opp dekning av Aker Carbon Capture , som er dominert av Kjell Inge Røkke, med kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner. I åpningshandelen synker aksjen til 12,50 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,11 prosent til 49,38 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,13 prosent til 46,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Denne uken begynte Storbritannia utrullingen for massevaksinering og det ser også positivt ut for en nødgodkjenning av vaksiner i USA denne uken. Til tross for de positive nyhetene er det flere land som gjeninnfører strenge tiltak, som California, Tyskland og Sør-Korea.

«Det nylige rallyet ser ut til å være over fra et fundamentalt standpunkt, gitt høyere produksjon i USA og Libya kombinert med lavere global etterspørsel», skriver Kazuhiko Saito, sjefanalytiker i Fujitomi Co., i et notat onsdag, melder Reuters.

Analytikeren mener samtidig at den positive tonen i markedet mest sannsynlig vil fortsette, og at det kan bli mer forutsigbart med massevaksinering neste år.