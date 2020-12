Grønn avtale sender aksje til værs

Onsdagen peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 940,37 poeng, opp 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 49,28 dollar, opp 0,9 prosent. Equinor stiger 1,3 prosent til 148,35 kroner. Berenberg-analytiker Henry Tarr har løftet anbefalingen på Equinor fra hold til kjøp og opererer med et kursmål på 180 kroner. SEB oppjusterer kursmålet på Equinor med ti kroner til 140 kroner og gjentar sin holdanbefaling.

Agilyx Corporation og A.Eon Holdings Pty Ltd, et selskap som utvikler bærekraftige energiløsninger, har inngått en intensjonsavtale om å evaluere bygging av et anlegg i kommersiell skala for konvertering av plastavfall til energi ved hjelp av Agilyx’ teknologi. Anlegget som skal vurderes vil ha en kapasitet på 50 tonn pr. dag og vil ligge i Melbourne i delstaten Victoria i Australia. Agilyx-aksjen stiger 14,5 prosent til 28,10 kroner

Blommenholm Industrier har solgt 15 millioner aksjer i Adevinta for 129 kroner stykket, og frigjorde med det 1,94 milliarder kroner. Blommenholm Industrier kontrolleres av Tinius-stiftelsen og er med i styret i både Adevinta og Schibsted. Etter et nedsalget vil Blommenholm fortsatt sitte på drøyt 24 millioner Adevinta-aksjer. De resterende aksjene har blitt satt i en lock-up-avtale i 90 dager. Aksjen faller 3,2 prosent til 131 kroner.

Cloudberry Clean Energy vurderer å hente mellom 300 millioner og 500 millioner kroner gjennom en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer. Provenyet skal brukes til en investering innen vindkraft og kjøp av fem vannkrafteiendeler. Aksjen stiger 2,8 prosent til 11,82 kroner.

Tirsdag kveld ble det kjent at Norwegian konverterer gjeld på i underkant av 7,4 millioner euro til om lag 18,8 millioner aksjer. Samtidig stiger aksjen 12,40 prosent til 0,46 kroner.

– En konkursbeskyttelse er ingen garanti mot en konkurs, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.