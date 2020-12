Tesla stiger mot ny rekordnotering

I SIGET: Elon Musk kan glede seg over en fantastisk kursoppgang i Tesla de siste ukene. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 12.591,54 poeng mens Dow Jones står i 30.286,14 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.709,43 poeng.

Både Dow Jones og S&P 500 stiger til intradagrekorder.

Gene Munster, grunnlegger og adm. direktør i Loup Ventures, har et Tesla-kursmål på 2.500 dollar innen tre år.

– Teslas historie kommer til å utvikle seg i månedene og årene fremover, og de kommer ikke til å være et bilselskap. De vil bruke teknologien de nå lager hva gjelder autonome biler, og bruke det i egne markeder, sier Munster i et intervju med CNBC.

Tesla stiger 0,3 prosent til 651,52 dollar. Dagens høyeste notering har vært på 654,32 dollar.

«Det er vaksinenyheter, smittetall, finanspolitisk pakke i USA og Brexit-forhandlinger som ofte rapporteres å være markedsdriverne for tiden», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Pfizer-aksjen stiger 1,0 prosent mens BioNTech faller 1,2 prosent.