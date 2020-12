Aksjen ble straffet etter at milliardbud ble vraket

Onsdagen gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,0 prosent før den sluttet på 942,93 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 8,4 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,38 dollar, opp 1,1 prosent. Equinor gikk opp 2,9 prosent og endte på 150,80 kroner. Berenberg-analytiker Henry Tarr har løftet anbefalingen på Equinor fra hold til kjøp og opererer med et kursmål på 180 kroner.

SBB har trukket budet på Entra og viser til due diligence-prosessen. Beslutningen kommer etter at Entra har oppjustert verdivurderingen av eiendomsporteføljen til 56,5 milliarder kroner, noe som er 8,1 prosent over de 51,8 milliardene som ble trukket frem i rapporten for tredje kvartal. SBB-sjef Ilija Batljan understreket samtidig at SBB ikke har kjøpt aksjer i Entra. Onsdag falt Entra-aksjen 3,4 prosent til 175,50 kroner.

Agilyx Corporation og A.Eon Holdings Pty Ltd, et selskap som utvikler bærekraftige energiløsninger, har inngått en intensjonsavtale om å evaluere bygging av et anlegg i kommersiell skala for konvertering av plastavfall til energi ved hjelp av Agilyx’ teknologi. Anlegget som skal vurderes vil ha en kapasitet på 50 tonn pr. dag og vil ligge i Melbourne i delstaten Victoria i Australia. Agilyx-aksjen klatret 14,9 prosent til 28,19 kroner

Blommenholm Industrier har solgt 15 millioner aksjer i Adevinta for 129 kroner stykket, og frigjorde med det 1,94 milliarder kroner. Etter et nedsalget vil Blommenholm fortsatt sitte på drøyt 24 millioner Adevinta-aksjer. De resterende aksjene har en lock-up-avtale på 90 dager. Aksjen falt 3,2 prosent til 131 kroner.

Cloudberry Clean Energy vurderer å hente mellom 300 millioner og 500 millioner kroner gjennom en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer. Aksjen gikk opp 3,4 prosent til 11,90 kroner.

Tirsdag kveld ble det kjent at Norwegian konverterer gjeld på i underkant av 7,4 millioner euro til om lag 18,8 millioner aksjer. Onsdag gikk aksjen opp hele 34,8 prosent til 0,55 kroner.

– En konkursbeskyttelse er ingen garanti mot en konkurs, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.