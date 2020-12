Teknologiaksjene sendte Wall Street ned

Onsdag endte med bred nedgang på Wall Street, og alle de toneangivende indeksene stengte ned.

Den brede S&P-500 falt 0,80 prosent til 3.672,48.

Dow Jones stengte ned 0,36 prosent til 30.065,06.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 1,94 prosent til 12.338,95.

– Jeg tror vi har en liten fordøyelsesdag etter å ha nådd nye høyder. Det er litt nøling på grunn av stimulansesamtalene, sa Keith Lerner, sjefsmarkedsstrateg i Truist.

Utviklingen kommer mens coronaviruset fortsetter å herje. Mer enn 200.000 amerikanere tester positivt for coronavirus hver dag i gjennomsnitt, ifølge en CNBC-analyse av Johns Hopkins University-data.

USA har opplevd én million nye smittetilfeller på bare fire dager, noe som bringer den nasjonale summen til over 15 millioner.

Teknologigigantene falt

Teknologiaksjene har hatt enorm utvikling hittil i år. Onsdag endte imidlertid med nedgang for flere av gigantene.

Facebook endte ned 1,93 prosent. Onsdag kveld kom meldingen om at Federal Trade Commission (FTC) og 48 delstater saksøker nettgiganten for brudd på konkurranseloven. Ifølge CNBC varslet Facebook at myndigheten startet granskingen av selskapet allerede i juli i fjor.

Begge søksmålene retter seg mot Facebooks kjøp av Instagram i 2012, og WhatsApp i 2014, der de anklager dem for konkurransehemmende oppførsel. Søksmålene kan resultere i at Facebook må selge de to appene.

Apple falt 2,17 prosent, mens Microsoft stengte ned 1,95 prosent. Google-eier Alphabet endte på sin side ned 1,85 prosent.

SØKSMÅL: Facebook saksøkes. Foto: Gabby Jones

Til himmels på første handelsdag

Matleverandøren DoorDash debuterte på Wall Street onsdag, og børsnoteringen har så langt vært en klar suksess.

Aksjen steg nemlig mer enn 85 prosent på første handelsdag, til kurs 189,51 dollar. Til sammenligning var børsnoteringskursen på 102 dollar.

Selskapet har nå en markedsverdi på nesten 60 milliarder dollar.

– Det er absolutt surrealistisk. Jeg vil imidlertid si at for meg har det alltid handlet om å jage kunder, og ikke om å se på resultattavlen, sa Tony Xu, adm. direktør i DoorDash.

BØRSNOTERING: DoorDash-aksjen steg markant på første handelsdag. Foto: Gabby Jones

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg markante 7,11 prosent til 22,15 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.837,00 dollar, ned 2,03 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,20 prosent til 48,94 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,12 prosent til 45,64 dollar pr fat.

Tiåringen steg 2,4 basispunkter til 0,943 prosent.'