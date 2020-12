Oslo Børs åpnet ned torsdag morgen, men har nå snudd opp igjen.

40 minutter etter åpning står hovedindeksen i 944,68, opp 0,18 prosent, og det omsatt aksjer for 1 milliard kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,2 prosent til 48,94 dollar fatet, og WTI-oljen faller 0,1 prosent til 45,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Like etter børsen stengte falt prisen til 48,50 kroner etter overraskende økning i lagertallene.

Nye tall fra Energy Information Administration (EIA) viste at amerikanske lagre økte med 15,2 millioner fat til 503 millioner fat forrige uke. Reuters-analytikere trodde lagrene skulle falle med 1,4 millioner fat og bommet dermed med rundt 16 millioner fat på anslagene.

– Markedet er definitivt i sjokktilstand, men alt sett under etter ser dette ut som en enkeltstående rapport. Markedet kan se mot lysere dager fremover, sier John Kilduff, partner i Again Capital LLC.

Vaksineringen har startet i Storbritannia og torsdag tas det en avgjørelse av FDA også i USA. Investorene ser en bedring og øyner håp om bedring i tiden fremover.

Norwegian-rakett

Norwegian stiger markant utover dagen. I går gjennomførte selskapet gjeldskonvertering gjennom utstedelse av ytterligere 18,7 millioner aksjer, og tirsdag ble det klart at det kriserammede flyselskapet søker rekonstruering også i Norge. I 11-tiden er aksjen opp over 50 prosent uten at det er noen nyheter som bidrar til oppgangen.



Norsk Hydro holder i dag kapitalmarkedsdag. Selskapet har satt seg nye mål for årene fremover , og vil satse på fornybart.

«Helhetlig ser kapitalmarkedsdagen støttende ut for de kortsiktige estimatene, med stor oppside i langsiktig potensial og kursutvikling», skriver Pareto Securities i en oppdatering torsdag.

Se webcast fra markedsdagen live her.

Bjørn Maaseides Kraft Bank KRAB lanserte i går informasjonsdokument i forbindelse med noteringen på Euronext Growth. Aksjen skyter fart på børs andre handelsdag.

Huddlestock Fintech stiger markant etter selskapet sikret intensjonsavtale med europeisk storbank tidlig i morges.

Storebrand holder også i dag markedsdag og selskapet melder i forkant av begivenheten at det vil starte aksjetilbakekjøp i 2023. Selskapet guider solvensmargin på 180 prosent fra 2023 og målsetter fire milliarder kroner i driftsresultat i 2023.

Sparebank 1 Markets mener oppdateringene fra kapitalmarkedsdagen sannsynligvis vil lede til positive justeringer for resultat pr aksje (EPS), men påpeker at marginpress fortsatt er et usikkerhetsmoment for Storebrands guiding.

DNB Markets venter skyhøy oppside i Targovax . Meglerhuset minner imidlertid investorene på at gevinster innen bioteksektoren «kan kreve tålmodighet og er risikofylt».

UltimovacsULTIMO stiger etter selskapet børsmeldte at overlevelsesraten i kreftpasienter er uendret fra fjoråret. I fjor var det 50 prosents overlevelse og i dag melder selskapet at også 50 prosent av pasientene fremdeles lever.

PasientSky henter 350 millioner kroner i en emisjon. Aksjen faller etter nyheten.

Blant de mest omsatte: Nel , Equinor , Aker BP , og Mowi . Danske Bank hever kursmålet i BW LPG .