Norwegian gikk amok på flat børs

INVADERT AV TRADERE: Norwegian, her ved finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og toppsjef Jacob Schram.

INVADERT AV TRADERE: Norwegian, her ved finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og toppsjef Jacob Schram. Foto: NTB

Etter en volatil dag endte hovedindeksen på Oslo Børs i 942,58 torsdag, etter en nedgang på 0,04 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7,2 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser holder seg svakt i pluss etter at Den europeiske sentralbanken (ESB) som ventet trappet opp pandemiprogrammet (PEPP) med 500 milliarder euro til 1.850 milliarder euro, og i tillegg forlenget med minst ni måneder.

Wall Street åpnet rett ned fra start, men har siden hentet seg inn og Nasdaq er nå i pluss. Investorene venter spent på hvordan de amerikanske helsemyndighetene (FDA) vil vurdere coronavaksinekandidaten fra Pfizer/BioNTech når en komité møtes torsdag.

Samtidig var tallene fra jobbmarkedet lite oppmuntrende, ettersom antallet jobless claims kom inn godt over forventning.

Brent-oljen i 50 dollar

Oljeprisene har fått ny luft under vingene torsdag ettermiddag, og frontkontrakten for Brent-oljen stiger 2,6 prosent til 50,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,6 prosent til 46,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble Brent-oljen omsatt for 49,32 dollar fatet ved stengetid onsdag, like før en overraskende lagerøkning i USA sendte prisene ned.

Oppsvinget henger ifølge CNBC sammen med optimisme rundt utrullingen av coronavaksiner. Vaksineringen har startet i Storbritannia, og torsdag tas det en avgjørelse av FDA også i USA.

På Oslo Børs falt Equinor 0,5 prosent til 150 kroner, mens Aker BP steg 2,3 prosent til 219,80 kroner.

Norwegian-galskap

Traderne har invadert Norwegian , og aksjen måtte tidligere i dag pauses etter en oppgang på 63 prosent. Trenden fortsatte etter børspausen, og aksjen var opp rundt 75 prosent før den gikk tilbake.

Den siste halvannen timen før stengetid snudde aksjen opp igjen og endte opp 71,4 prosent til 93,5 øre.

Omsetningen i Norwegian passerte voldsomme 1,4 milliarder kroner, hvorav en høy andel var robothandel. Til sammenligning ble Equinor omsatt for 670 millioner kroner.

– Tradere elsker volatilitet og god likviditet. Men aksjen er jo verdiløs. Skal du kjøre noe må du vente til en eventuell emisjon, og styre unna før det, sier en erfaren aksjemegler Finansavisen har snakket med.

– Det er ingen profesjonelle som kjøper nå. Alle venter på en eventuell restrukturering, men ingen vet jo om det vil la seg gjøre heller, føyer han til.

Tidligere har vi krevet om en analytiker som kommer med et brennhett tips til alle Norwegian-aksjonærer , og børseliten advarer om at konkursbeskyttelse ikke er noen garanti mot konkurs.

Norwegian gjennomførte i går gjeldskonvertering via utstedelse av ytterligere 18,7 millioner aksjer, og tirsdag ble det klart at det kriserammede flyselskapet søker rekonstruering også i Norge.

Norsk Hydro-rally

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss at PatientSky falt 11,4 prosent til 13,50 kroner etter sin emisjon. Entra fortsatte nedturen med 0,3 prosent til 174,90 kroner etter at SBB i går trakk seg fra budkampen.

Videre falt Nel 4,9 prosent til 23,99 kroner, mens Norsk Hydro endte opp 3,7 prosent til 40,20 kroner på sin kapitalmarkedsdag. Selskapet har satt seg nye mål, og vil satse på fornybart. Senest i går ble det kjent at selskapet skal bygge en solpark i Brasil – i samarbeid med Scatec og Equinor.

«Helhetlig ser kapitalmarkedsdagen støttende ut for de kortsiktige estimatene, med stor oppside i langsiktig potensial og kursutvikling», skriver Pareto Securities i en oppdatering torsdag.

Videre merker vi oss at Vaccibody steg 5,7 prosent til 73,90 kroner etter å ha meldt om lovende prekliniske data fra sin coronavaksinekandidat.

Rally for Maaseide

Nærmest Norwegian på vinnerlisten finner vi Bjørn Maaseides Kraft Bank KRAB, som steg 26,4 prosent til 13,90 kroner på sin andre handelsdag på Euronext Growth.

Huddlestock Fintech steg 15,2 prosent til 2,42 kroner etter innsidekjøp og intensjonsavtale med europeisk storbank.

Ytterligere tre aksjer steg tosifret, deriblant Aqua Bio Technology med 14,7 prosent til 6,25 kroner etter å ha fullført et stort oppkjøp.

Havila Shipping klatret 12,5 prosent til 3,50 kroner etter å ha inngått Equinor-deal til 800 millioner kroner.

Til bunns etter emisjon

Eneste aksje som falt mer enn nevnte PatientSky var Elop , som endte ned 11,8 prosent til 7,30 kroner.

Danske Everfuel , med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, utmerket seg også negativt ved å gå tilbake 8,6 prosent til 74,20 kroner.

Shelf Drilling gikk tilbake 7,9 til 3,28 kroner prosent etter at S&P Global Ratings nedgraderte utsiktene fra stabile til negative.

Vi merker oss til slutt at Idex Biometrics trakk ned 3,2 prosent til 2,69 kroner etter at Ketil Skorstad har tatt ned sin eksponering. Selskapet annonserte for øvrig i går en ny volumordre med en ledende kortprodusent.