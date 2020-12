Flere aksjer stiger kraftig etter nye analyser og nyheter

Oslo Børs er ved 11.40-tiden ned 0,68 prosent til 936,08 poeng. Det er hittil blitt handlet aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Ute på Europa-børsene er det stort sett klar nedgang før helgen. Av førhandelen er de ledende indeksene på Wall Street ned 0,4-0,6 prosent.

Olje

Ved 11.40-tiden koster et fat brentolje 50,06 dollar, ned 0,7 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 46,65 dollar.

Oljeprisene har steget den siste tiden som følge av positive nyheter rundt vaksiner mot coronavirus.

– Oljeprisene stiger i påvente av FDAs potensielle godkjennelse av Pfizer-vaksinen, samt at innhenting i asiatisk økonomi gjør at kinesiske og indiske raffinerier kjøper mer olje, sier senioranalytiker Edward Moya i Oanda til Reuters fredag.

Equinor er ned 1,3 prosent til 148,05 kroner, mens Aker BP er ned 1,1 prosent til 217,40 kroner.

Vinnere

DNB Markets har tatt opp dekning på Airthings, hvor tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal er en sentral investor. Det har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner.

– Dette er virkelig et selskap som tikker alle ESG-boksene. Om Airthings får til en ESG-prising så vil aksjen gå som en kule, sier analytiker Christoffer Wang Bjørnsen.

Aksjen bykser fredag opp 10,8 prosent til 13,70 kroner.

Saga Pure, dominert av Øystein Stray Spetalen, har kjøpt opp 21,4 prosent av aksjekapitalen i Bergen Carbon Solution. Selskapet jobber med å utvikle teknologi som skal konvertere CO2 til karbonnanofibre (CNF). Saga Pure suser opp 13,3 prosent til 1,87 kroner.

Kepler Cheuvreux har høynet kursmålet på BW Energy fra 38 til 58 kroner. Aksjen omtales som meglerhusets favorittaksje i den nordiske sektoren.

«Aksjen er den som har gått best av de oljeaksjene vi følger, og med vårt kursmål tror vi at dette vil fortsette i 2021», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

BW Energy stiger 4,5 prosent til 23,26 kroner.

Tapere

Norwegian har svingt på Oslo Børs den siste tiden og det har vært handlet for uvanlig mye volum i aksjen. Fredag stuper flyaksjen 13,7 prosent til 0,80 kroner. Aksjen er handlet for 640 millioner kroner, desidert mest.

Havila Shippings subseafartøy "Havila Phoenix" har vært på oppdrag for DeepOcean siden 2013 under en kontrakt med fast periode frem til mai i 2023, med opsjoner for forlengelse. Men nå er kontrakten terminert. Havila Shipping svekkes 6 prosent på Oslo Børs til 3,29 kroner.