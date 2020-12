Rett ned på New York-børsen

FREDAG: Pilen peker ned på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 12.355,35 poeng mens Dow Jones står i 29.912,49 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,5 prosent til 3.651,26 poeng.

Det har vært en positiv start for flere av vaksineselskapene. Pfizer stiger 0,3 prosent, BioNTech klatrer 0,5 prosent mens Moderna er opp 2,1 prosent.

Markedet har sjelden vært så dyrt ut fra et mål som kalles CAPE Shiller P/E-rate. Den ser på aksjekursen delt på justert inntjening over 10 år. Raten er nå på rundt 33, som er nesten det dobbelte av det historiske gjennomsnittet.

«Fra USA har det kommet nyheter om at det er fremgang i forhandlingene om en finanspolitisk pakke, men så langt er ingenting bekreftet og mange detaljer gjenstår sannsynligvis før dette blir håndfast», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Positive vaksinenyheter har fått investorene til å tro på bedre tider i 2021, noe Roger Berntsen i Nordnet mener er positivt for de sykliske industriene.

I november økte produsentprisene i USA med 0,1 prosent sammenlignet med måneden før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,2 prosent. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,1 prosent på månedsbasis. Her var det også ventet en oppgang på 0,2 prosent.