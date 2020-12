Blandet i USA på fredag

Amerikanske aksjer falt fredag etter at samtaler om en ny finansiell hjelpepakke mot coronaviruset møtte motstand på grunn av uenigheter om statlig og lokal stimulans, arbeidsledighet og stimuluskontroll.

Indeksene falt alle som en i morgentimene, men situasjonen bedret seg utover dagen, og kun Dow Jones kunne skilte med grønn utvikling på ukens siste handelsdag med Disney og Microsoft som trekkhunder.

S&P 500 falt med 0,19 prosent til 3.660,98 poeng.

Nasdaq Composites var ned 0,42 prosent til 12.352,51 poeng.

Dow Jones avsluttet uken opp 0,16 prosent til 30.046,37 poeng.

Disney la på seg nærmere 14 prosent på fredag etter at selskapet sa at streamingtjenesten deres Disney+ har 86,8 millioner abonnenter, og forventer at abonnentbasen vil vokse til mellom 230 og 260 millioner innen 2024.

Behov for ny redningspakke

Uten en ny redningspakke kan millioner av amerikansere risikere å miste trygdepenger i 2021. Trygdekrav i USA steg i forrige uke til 853.000, hvilket er det høyeste siden 19. september. Dette skyldes nye nedstengningsbegrensninger på grunn av økt smitte av corona i USA, som registrerer over 200.000 nye tilfeller daglig.

– Akkurat nå handler redningspakken om kontantstrøm og å redde bedrifter og personer til å holde hodet over vann til vaksinen kommer på markedet, sa sjef over rentehandel i AmeriVet Securities, Gregory Faranello til CNBC.

Flyselskapene Delta Airlines og United Airlines falt med henholdsvis 2,18 og 2,69 prosent under fredagens handel. Hotellkjeden Hyatt Hotels falt med 1,5 prosent ettersom de høye smittetallene fortsatt vedvarer.

Tesla nedgraderes

Tesla falt 2,74 prosent på fredag etter at meglerhuset Jefferies nedgraderer anbefalingen på selskapet, med begrunnelse om at de ikke har troen på at Tesla vil kunne dominere bilmarkedet.

Analytiker Philippe Houchois sier likevel at selskapet har et stort konkurransefortrinn siden deres forretningsmodell og merkevare når langt utover biler, og fra batteriforsyning til nettlagring og autonom kjøring.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg med 4,04 prosent til 23,43.

Gullprisen var opp 0,16 prosent til en pris pr. unse på 1.839,09 dollar.

3-måneders renten var uendret til 0,075 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 6,8 basispunkter til 0,1210 prosent.

10-årsrenten var opp 0,2 basispunkter til 0,887 prosent.

30-årsrenten hadde en oppgang på 7,4 basispunkter til 1,6214 prosent.