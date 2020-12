Oljeprisen faller etter gårsdagens oppgang

Torsdag ettermiddag ble ett fat nordsjøolje omsatt for 50,1 dollar fatet, noe som riktignok er høyeste notering siden 5. mars da coronaviruset virkelig begynte å herje i Europa.

Fredag snek prisen på nordsjøolje seg under 50 dollar igjen til 49,98 dollar, og er med det ned 0,89 prosent siden døgnskiftet. Det er likevel et positivt tegn at oljeprisen har vært over 50 dollar.

– Det er positivt for markedet at prisen brøt taket på 50 dollar denne uken, sier sjef for oljemarkedene i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen og legger til:



– En korreksjon kan være rett rundt hjørnet når man vet konsekvensene av vinterens nedstengning.

Mye smitte

Det er fremdeles mye smitte i verden, og restriksjoner som forhindrer reiser i stor grad. Etterspørselen av olje blir følgelig påvirket av de preventive tiltakene ulike myndigheter kommer med for å bekjempe pandemien.

I USA registreres det over 200.000 nye smittede hver dag, som er en stor andel av alle verdens smittede.

Senioranalytiker Edward Moya i Oanda fortalte Reuter fredag at oljeprisen steg som følge av en potensiell godkjennelse av Pfizer-vaksinen, i tillegg til at asiatisk økonomi skjerper seg og kinesiske og indiske raffinerier dermed handler mer olje.

Dette endret seg riktignok i løpet av dagen, og både nordsjøolje og WTI var ned henholdsvis 0,85 prosent til 49,98 dollar og 0,36 prosent til 46,61 dollar.