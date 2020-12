Markedet ligger foran nyhetene

Det norske OBX-indeksen sluttet ved inngangen til helgen rundt 829 poeng, ca. en halv prosent høyere enn for en uke siden. Men det er ikke mangel på nyheter som gjør at markedet ikke har flyttet seg nevneverdig.

Torsdag kveld anbefalte den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA godkjennelse av Pfizers vaksine. Med det kan vi regne med at de første amerikanerne blir vaksinert like før jul. Tidligere har vaksinen blitt godkjent i både Canada og Storbritannia og i slutten av måneden står Europa for tur. På tross av FDAs anbefaling åpnet markedet ned på fredag.

Dette er et klart tegn på at godkjennelsen av vaksinen allerede er priset inn i markedet. Tradere som spekulerer i rask utrulling av vaksinen har altså begrenset oppside, men enorm nedside. Ifølge Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets kan vi få et betydelig negativt sjokk i markedet om vaksinen mot formodning skulle fungere dårligere enn ventet.

Litt mer bevegelse fikk vi i oljeprisen. Oljeprisen var på det meste opp 4 prosent, like i underkant av 51 dollar per fat, like etter det amerikanske markedet åpnet på torsdag. Klare forventninger til FDAs anbefaling var med stor sannsynlighet en viktig driver.

Da nyheten faktisk kom reagerte markedet nesten ikke i det hele tatt, og fredag trakk prisen seg faktisk litt tilbake. Et klassisk eksempel på «buy the rumor, sell the news».

Det er også viktig å bemerke seg at markedet heller ikke reagerte nevneverdig på oppdatering av oljelagertall. På onsdag annonserte amerikanske myndigheter at oljelagrene steg med 15,2 millioner fat, den største lagerbyggingen siden 10. april. Til sammenligning ventet analytikerne på forhånd et lagertrekk på 1,4 millioner fat.

Markedet reagerte umiddelbart på nyheten, men fikk raskt på seg «munnbindet» og etter 90 minutter var nedgangen borte. Selv om oljeprisen nå har trukket seg litt tilbake, er det fortsatt dyrere enn før lagertallene ble annonsert.

Selv om uken har vært litt kjedelig for passive investorer har det vært drømmeuken for tradere. Spesielt for de som våger å handle Norwegian-aksjen. Nesten helt uten nyheter fløy Norwegian-aksjen opp over 70 prosent på torsdag.

Til sammenligning var utviklingen i SAS-aksjen flat. For et par uker siden var det SAS-aksjen som hadde den mest spektakulære oppgangen. Tradere spekulerer nå i om retail-aksjonærene for noen uker siden hoppet av Norwegian-aksjen til fordel for SAS, men at de etter konkursbeskyttelsen i Irland kan ha hoppet over til Norwegian igjen.

Nå flyttes fokuset over på de neste ukene. Historisk sett er andre halvdel av desember en svært lukrativ periode å være eksponert i aksjemarkedet, spesielt i romjulen.

Fenomenet kalles «santa rally». Om nissen har med seg en fin presang i år gjenstår å se, men mye kan tyde på at markedet kan ha åpnet gaven sin på forhånd.