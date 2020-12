GOD START: For Morten Holum og Hexagon Purus på børs.

GOD START: For Morten Holum og Hexagon Purus på børs. Foto: Iván Kverme

Oslo Børs er ved lunsjtider opp 0,4 prosent til 941,22 kroner. Det er hittil blitt handlet aksjer for 1,5 milliarder kroner drøyt.

På det høyeste har hovedindeksen stått i 945,54 poeng intradag. Det er ikke langt unna all-time high på 949,01 poeng. På det meste har Oslo Børs stengt i 946,43 poeng (17. januar i år).

På det laveste i våres var Oslo Børs helt nede i 605,28 poeng.

Olje

Mandag formiddag stiger prisen på et fat nordsjøolje (brent) med omtrent én prosent, og omsettes ved 11-tiden for 50,42 dollar etter positive vaksinenyheter.

Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB har prisen enda mer å gå på - men varsler samtidig at vi sannsynligvis vil se priser under 50-dollargrensen ved et senere tidspunkt.

– Brent er støttet av både finansielle og fysiske strømmer, skriver Schieldrop i en oljekommentar mandag.

– Dollaren synker, brent-kurven er i «backwardation» og vaksiner er på vei ut til befolkningen.

Equinor stiger 0,9 prosent til 149,95 kroner. Aker BP er opp 2,1 prosent til 224,20 kroner.

Vinnere

Hexagon Purus stiger 53 prosent til 41,77 kroner på første handelsdag. Aksjen har på det høyeste vært opp i 44 kroner. Hydrogenselskapet hentet 750 millioner kroner i forbindelse med at selskapet skite lag med Hexagon og ble notert på Euronext Growth.

Nærmest på vinnerlisten følger Awilco LNG, opp 42,1 prosent til 1,79 kroner, og Seadrill, som stiger 20 prosent til 3,05 kroner.

Saga Pure er også opp 20 prosent til 2,28 kroner. Før helgen meldte det Øystein Stray Spetalen-dominerte selskapet at de har kjøpt opp Bergen Carbon Solutions, som utvikler teknologi som skal konvertere CO2 til karbonnanofibre (CNF).

Goldman Sachs anbefaler kundene sine å kjøpe Kahoot-aksjer med begge hendene og setter et kursmål på 97 kroner. Kahoot stiger 10,3 prosent til 74 kroner - som er ny all-time high.

Tapere

Norwegian faller mest på Oslo Børs mandag. Aksjen er ned 12 prosent til 0,69 kroner. Det har vært spinnvill handel i flyaksjen den siste tiden. Også mandag er Norwegian mest omsatt.

Kollegaene i SAS har også en dårlig børsdag. Aksjen faller 5,1 prosent til 1,54 kroner.

DNB Markets har vraket sin kjøpsanbefalingen på Pareto Bank. Nyheten sender aksjen ned 5 prosent til 38,20 kroner.

Vi merker oss også at Nel faller 2,4 prosent til 24,08 kroner, mens Rec Silicon svekkes med 3,7 prosent til 12,36 kroner.