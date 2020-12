Pfizer stiger videre på New York-børsen

MANDAG: Pfizer-sjef Albert Bourla opplever medvind på New York-børsen.

MANDAG: Pfizer-sjef Albert Bourla opplever medvind på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 12.470,85 poeng mens Dow Jones står i 30.235,41 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 3.686,29 poeng.

«Selv om smittetallene både i USA og Europa er skyhøye, er investorenes fokus rettet mot vaksinenyheter, samt utviklingen i forhandlingene om en ny krisepakke», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Flere av vaksineaksjene har hatt en positiv start på uken. Pfizer stiger 1,0 prosent mens Moderna klatrer 3,3 prosent. BioNTech faller derimot 1,6 prosent.

Pfizers vaksine har blitt hastegodkjent i USA og selskapet har sendt medisinen til vaksinesentre over hele landet. Ifølge NTB mottar 145 vaksinasjonssentre sine første vaksiner i dag og tirsdag får ytterligere 425 sentre sine. De siste 66 får sine vaksiner onsdag.

Berntsen forventer at alle vaksinene fra de store farmasigigantene vil bli godkjent for bruk innen kort tid, noe som vil lette trykket på den globale helsesektoren betydelig de kommende månedene.

«Federal Reserve ventes å komme med nye stimulanser for å ta økonomien gjennom denne brutale vinterbølgen av corona. (...) USA opplever rekordhøye antall smittetilfeller og dødsfall, og trenden ser ikke ut til å bremse ned», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en rapport.