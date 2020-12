Analyse sendte aksje til all-time high

Oslo Børs snudde i rødt utover ettermiddagen, og endte til slutt ned 0,10 prosent til 936,64 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner drøyt.

På det høyeste var hovedindeksen i 945,54 poeng intradag. Det er ikke langt unna all-time high på 949,01 poeng. På det meste har Oslo Børs stengt i 946,43 poeng (17. januar i år). På det laveste i våres var Oslo Børs helt nede i 605,28 poeng.

Det var blandet stemning på Europa-børsene, mens det var bred oppgang på Wall Street.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 50 dollar fatet, opp 0,1 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 0,2 prosent til 46,71 dollar fatet. Oljeprisene har styrket seg den siste tiden som følge av positive vaksinenyheter. Mandag startet vaksineringen mot coronaviruset i USA.

Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB har prisen enda mer å gå på - men varsler samtidig at vi sannsynligvis vil se priser under 50-dollargrensen ved et senere tidspunkt.

– Brent er støttet av både finansielle og fysiske strømmer, skriver Schieldrop i en oljekommentar mandag.

– Dollaren synker, brent-kurven er i «backwardation» og vaksiner er på vei ut til befolkningen.

Equinor endte ned 0,9 prosent til 147,25 kroner, mens Aker BP stengte 0,1 prosent i rødt til 219,20 kroner.

Vinnere

Børsdebutant Hexagon Pure smalt opp 46,5 prosent til 40 kroner første dag. Purus, som produserer komposittanker til hydrogen, er skilt ut av Hexagon Composites. Morselskapet sitter på rundt 75 prosent av aksjene etter at 15 prosent av Purus-aksjene i forrige uke ble delt ut som et utbytte til aksjonærene, og det deretter ble gjennomført en emisjon.

Goldman Sachs anbefaler kundene sine å kjøpe Kahoot-aksjer med begge hendene og setter et kursmål på 97 kroner. Kahoot hoppet opp 8,9 prosent til 73,10 kroner - som er ny all-time high. Aksjen er opp rundt 230 prosent hittil i år.

Tapere

SoftOx Solutions , som tidligere har steget mye på coronavirus-relaterte nyheter, meldte før helgen at selskapet ikke vil nå salgsmålet for 2020. Aksjen sank 13,6 prosent til 57 kroner.

Også Lifecare har tidligere i år gått mye på coronavirus-relaterte nyheter, men raste mandag 8,5 prosent til 4,62 kroner.

Norwegian falt mest under høy omsetning, ned 17,4 prosent til 0,65 kroner.