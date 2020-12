WALL STREET: Det ble en blandet handelsdag i New York.

Mandag endte med blandet utvikling for amerikanske aksjer.

Den brede S&P-500 falt 0,44 prosent til 3.647,49.

Dow Jones stengte ned 0,62 prosent til 29.860,57.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 12.440,04.

Forrige uke opplevde amerikanske aksjer sin første uke med nedgang på flere uker. S&P-500 falt nesten 1 prosent. Dow Jones falt 0,57 prosent, og Nasdaq Composite falt nesten 0,7 prosent.

— Tegn til tretthet i markedet er mer utbredt i dag enn for en måned siden, selv om de populære aksjene er på rekordnivåer, sier Paul Nolte, porteføljeforvalter i Kingsview Investment Management.

– Den etterlengtede korreksjonen kan komme når investorer blir lei av Washington, bekymrer seg for Covid-sakene i løpet av ferien, eller andre bekymringer som sannsynligvis vil passere om noen få måneder.

Dagens vinner ble Alexion Pharmaceutical, som steg hele 29,2 prosent. Biotek-selskapet har blitt kjøpt opp av giganten AstraZeneca, som falt 7,81 prosent.

Tror på ytterligere oppgang

Pfizers Covid-19-vaksine har blitt hastegodkjent i USA og selskapet har sendt medisinen til vaksinesentre over hele landet. Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA planlegger også å offentliggjøre sin vurdering av Modernas vaksine denne uken, ifølge CNBC.

– Vi forventer at effektive Covid-19-vaksiner vil være allment tilgjengelige i andre kvartal neste år, noe som støtter en tilbakevending til mer normale nivåer av økonomisk og sosial aktivitet. Så selv med rallyet i globale aksjer siden begynnelsen av november, tror vi at det er ytterligere oppside i vente, skrev Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management, i et notat.

Vaksinen har blitt sendt ut på en av de mørkeste dagene av pandemien i USA. Mer enn 2.300 dødsfall relatert til coronavirus ble registrert lørdag etter over 3.300 dødsfall fredag. Nye infeksjoner fortsetter å eksplodere, med over 219.000 tilfeller rapportert lørdag.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 72,5 millioner mennesker blitt smittet, og mer enn 1,6 millioner har mistet livet av viruset.

Pfizer-aksjen endte mandag ned 4,57 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg markante 51,5 prosent til 24,51 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.831,20 dollar, ned 0,67 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,62 prosent til 50,26 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,86 prosent til 46,96 dollar pr fat.

Tiåringen steg 2,4 basispunkter til 0,943 prosent.