Positiv start på New York-børsen

TIRSDAG: Moderna-sjef Stéphane Bancel ser aksjen stige videre på New York-børsen

TIRSDAG: Moderna-sjef Stéphane Bancel ser aksjen stige videre på New York-børsen Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 12.535,40 poeng mens Dow Jones står i 30.036,98 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 3.673,74 poeng.

Moderna klatrer 0,2 prosent, BioNTech legger på seg 6,6 prosent mens Pfizer faller 0,9 prosent.

Modernas vaksine mot covid-19 vil trolig få autorisasjon til nødbruk av Food and Drug Administration (FDA) torsdag, skriver både Wall Street Journal og CNBC tirsdag ettermiddag. Denne uken begynte vaksineringen mot covid-19 i USA med en vaksine fra Pfizer og BioNTech.

«Store byer som New York og London opplever rekordhøy smitte i disse dager, noe som vil tvinge dem til å stenge ned aktiviteten ytterligere i tiden fremover. Med andre ord, for mange land og regioner er usikkerheten stor på kort sikt», skriver Roger Berntsen i tirsdagens rapport fra Nordnet.

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen endte på 4,9 i desember. Ifølge Marketwatch var det ventet en indeks på 6,9.

Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.