Nyheter løfter flere aksjer på børsen

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider har hovedindeksen gått opp 0,5 prosent og står i 941,55 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 50,92 dollar, opp 0,5 prosent. Tirsdag nedjusterte IEA sine etterspørselsestimatene for 2020 med 50.000 fat pr. dag, og 170.000 fat pr. dag for 2021.

– Oljeprisene er i en «vent og se»-modus ettersom coronarelaterte restriksjoner øker samtidig som vaksinasjonsprogrammene begynner, sier senioranalytiker Ed Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,8 prosent til 147,60 kroner mens Aker BP klatrer 1,3 prosent til 217,70 kroner.

Agilyx-datter Agilyx Corporation og Braskem, en av verdens ledende produsenter av biopolymerer, skal nå sammen utforske utvikling og bygging av et prosjekt for avansert resirkulering i Nord-Amerika. Målet er å produsere polypropylen med egenskaper som er tilstrekkelige for bruksområder med høye krav, for eksempel emballasje for mat og konsument- og hygieneprodukter. Aksjen stiger 10,5 prosent til 42 kroner.

Tirsdag debuterte droneselskapet Nordic Unmanned på Euronext Growth, noe som endte med en kursoppgang på 26 prosent. Første handelsdag meldte selskapet at det hadde inngått en droneavtale på 10 millioner med Bane NOR. Onsdag stiger aksjen ytterligere 10,8 prosent til 20,50 kroner.

SoftOx Inhalation Solution er et produkt som forhåpentligvis skal kunne behandle alle typer luftveisinfeksjoner. Ledelsen i selskapet mener det potensielt kan bli et paradigmeskifte i behandlingen av alle typer infeksjoner i luftveiene. Onsdag melder Softox Solutions at en studie på en minigris har vist lovende resultater. Aksjen stiger 10,9 prosent til 66 kroner.

Elektroimportøren har første handelsdag på Euronext Growth onsdag og aksjen stiger 7,8 prosent til 52 kroner. Magseis klatrer 18,8 prosent til 3,07 kroner etter å ha blitt tildelt en OBN-undersøkelse i Mexicogulfen. På taperlisten finner vi kriserammede Norwegian som faller 1,7 prosent til 0,51 kroner på høyt volum.