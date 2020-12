Børsmelding førte til krakk

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 939,89 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Tirsdag nedjusterte IEA sine etterspørselsestimatene for 2020 med 50.000 fat pr. dag, og 170.000 fat pr. dag for 2021. Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,58 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor gikk opp 0,3 prosent til 146,80 kroner mens Aker BP falt 0,7 prosent til 213,40 kroner.

Insr Insurance Group venter fallende solvensgrad i 2021 og må gjøre tiltak for å ikke havne i brudd med krav mot slutten av 2021.

«Gitt den høye usikkerheten til flere elementer i prognosen, først og fremst gjenforsikringsvilkår dataoverføringskostnader, medfører den oppdaterte utsikten en risiko for uønskede utfall, inkludert offentlig administrasjon, negativ egenkapital og at tier-2 lånet ikke blir fullstendig tilbakebetalt», skrev selskapet i en oppdatering. Aksjen stupte 39,8 prosent til 0,53 kroner.

Agilyx-datter Agilyx Corporation og Braskem, en av verdens ledende produsenter av biopolymerer, skal sammen utforske utvikling og bygging av et prosjekt for avansert resirkulering i Nord-Amerika. Aksjen gikk opp 18,4 prosent og sluttet på 45 kroner.

Tirsdag debuterte droneselskapet Nordic Unmanned NUMND på Euronext Growth, noe som endte med en kursoppgang på 26 prosent. Onsdag klatret aksjen ytterligere 8,7 prosent til 20,11 kroner.

SoftOxSOFTX Inhalation Solution er et produkt som forhåpentligvis skal kunne behandle alle typer luftveisinfeksjoner. Ledelsen i Softox Solutions mener det potensielt kan bli et paradigmeskifte i behandlingen av alle typer infeksjoner i luftveiene. Onsdag meldte selskapet at en studie på en minigris har vist lovende resultater. Aksjen klatret 10,1 prosent og sluttet på 65,50 kroner.

Onsdag hadde Elektroimportøren ELIMP sin første handelsdag på Euronext Growth. Det endte med en kursoppgang på 21,2 prosent før aksjen sluttet på 58,50 kroner. Magseis klatrer 18,2 prosent til 3,05 kroner etter å ha blitt tildelt en OBN-undersøkelse i Mexicogolfen.

Flere av nyttårsrakettene fra Investtech har hatt en god start etter at forskningssjef Geir Linløkken gikk ut med sine ti anbefalinger.