Blandet på Wall Street etter rentebeslutning

Onsdag ble en blandet handelsdag på New York-børsen.

Den brede S&P-500 steg 0,18 prosent til 3.701,25.

Dow Jones stengte ned 0,15 prosent til 30.154,87.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 12.658,19.

På makrosiden kom detaljhandelsomsetningen i USA inn på minus 1,1 prosent på månedsbasis i november. Det er skuffende synes økonomene. Konsensus ventet et fall på kun 0,3 prosent, ifølge TDN Direkt.

Eksklusivt salg av kjøretøy gikk detaljhandelen ned med 0,9 prosent på månedsbasis. Det var ventet en nedgang på 0,1 prosent.

Hever prognoser

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), presenterte onsdag rentebeslutning og utsikter for økonomien. Renten holdes som ventet uendret i intervallet 0–0,25 prosent. Det var på forhånd ventet en uendret styringsrente.

Fed meldte også at banken vil fortsette kjøpene av verdipapirer til økonomien er tilbake for fullt. Fed vil fortsette å kjøpe obligasjoner for minst 120 milliarder dollar hver måned fremover inntil det har blitt gjort betydelige fremskritt i retning av sentralbankens mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

Sentralbanken ser nå også lysere på de økonomiske utsiktene og oppjusterer derfor sine prognoser fra september. Nå ventes det et fall på 2,4 prosent i brutto nasjonalprodukt (BNP) i år, mot tidligere fall på 3,7 prosent. Neste år lyder estimatet på 4,2 prosent oppgang (opp fra 4,0 prosent) og 3,2 prosent i 2022.

I tillegg ser sentralbanken for seg lavere arbeidsledighet enn tidligere antatt. Ledighetsraten vil bli på 6,7 prosent i 2020, lyder den nye prognosen. I september var tallet 7,6 prosent.

FED: Sentralbanken holdt styringsrenten uendret onsdag. Foto: Bloomberg

Falt i debuten

Onsdag markerte første handelsdag for ContextLogic, morselskapet til den digitale markedsplassen Wish.

Aksjen endte ned hele 16,46 prosent til 20,05 dollar i debuten på Wall Street. Til sammenligning var børsnoteringskursen på 24 dollar per aksje, som var i den høye enden av forventningene. Selskapet samlet inn 1,1 milliarder dollar og ga selskapet en verdsettelse på mer enn 14 milliarder dollar.

Adm. direktør Peter Szulczewski sammenligninger noteringen med det sosiale medieselskapet Facebook.

– Jeg var investerte tidlig i Facebook. Det fungerte bra. Jeg tror ikke vi er annerledes enn vi var da vi gjennomførte vårt roadshow. Jeg er ikke engang sikker på hva aksjekursen er nå, men jeg hadde gått inn på dette med strategien om ikke å ta hensyn til kortsiktig volatilitet, sa Szulczewski.

Wish, grunnlagt i 2010 av Szulczewski, er en digital markedsplass som har en rekke rabatterte varer, alt fra billige hjemmevarer og klær til elektronikk og leker.

– Vi fokuserer på å levere så mye verdi for forbrukerne som mulig, og det har tjent oss godt, sier Szulczewski til CNBC.

Goldman Sachs og JP Morgan har vært tilretteleggere av børsnoteringen.

BØRSNOTERING: Onsdag markerte første handelsdag for nettstedet Wish. Foto: Gabby Jones

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 1,79 prosent til 22,48 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.831,20 dollar, opp 0,68 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,75 prosent til 51,06 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,53 prosent til 47,83 dollar pr fat.

Tiåringen steg 1,24 basispunkter til 0,925 prosent.