Oslo Børs stiger fra start

Hovedindeksen på Oslo Børs åpner med oppgang på omtrent 0,5 prosent torsdag formiddag til 945,3 poeng, og følger dermed oppgangen i Asia.

Oppgangen kan blant annet skyldes brent-oljeprisen, som stiger med mer enn én prosent i løpet av morgentimene til 51,62 dollar. Det er det høyeste siden coronakrisen satte inn.

Coronavaksinasjon har vært det store temaet de siste ukene, og til tross for at flere land fremdeles sliter med pandemien og har varslet strengere nedstengninger, har oljeprisen steget på håpet om at vi endelig kan skimte lyset i enden av tunellen.

Aker Solutions, Seadrill og Magseis

I forkant av børsåpningen meldte Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions at det har inngått kontrakter for totalt 1,3 milliarder kroner med Equinor knyttet til Northern Lights-prosjektet, som går ut på å lagre CO2.

Aker Solutions stiger umiddelbart 7,9 prosent ved børsåpning.

Også Seadrill stiger kraftig ved børsåpning etter at selskapet meldte at långivere har benyttet 97,2 millioner dollar av kontantene som sikring for å nedbetale tilsvarende beløp på utestående gjeld på 210 millioner dollar. Seadrill stiger 15,2 prosent på børsen.

På sin side meldte Magseis Fairfield at selskapet er tildelt en kontrakt av Conocophillips Skandinavia for overvåkning av reservoarer og tjenester på havbunnen. Selskapet stiger 17,2 prosent på Oslo Børs.

Norwegian

Den svært volatile og uforutsigbare Norwegian-aksjen stiger omtrent 14 prosent ved børsåpning, med en omsetning på 58 millioner etter 20 minutters handel. Aksjen fortsetter dermed oppgangen, og er opp 32 prosent siden tirsdag.

Den digitale kryptovalutaen bitcoin stiger videre i løpet av morgentimene, og omsettes i skrivende stund for omtrent 22.400 dollar, en oppgang på mer enn 20 prosent i løpet av uken og en soleklar «all-time high».