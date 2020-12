Nye rekorder på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i rekordhøye 12.726,06 poeng mens Dow Jones står i 30.301,75 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til rekordhøye 3.720,59 poeng.

Jobless claims

Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 885.000 i forrige uke (pr. 12. desember), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette er det høyeste antallet nye søkere siden tidlig i september. Konsensus pekte mot 800.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 5. desember på 5.508.000, ned 273.000 fra den foregående ukens reviderte 5.781.000 (opprinnelig rapportert: 5.757.000). På forhånd var det ventet 5.598.000 continuing claims.

Philly Fed

Philly Fed-indeksen endte på 11,1 i desember, viser nye tall fra Federal Reserve Bank of Philadelphia. Det var ventet en indeks på 20.

Fed

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), valgte onsdag å holde renten uendret i intervallet 0–0,25 prosent. Det var på forhånd ventet en uendret styringsrente. Fed vil fortsette å kjøpe obligasjoner for minst 120 milliarder dollar hver måned inntil det har blitt gjort betydelige fremskritt i retning av sentralbankens mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet.