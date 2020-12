Doblingskandidat viste vei

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 942,20, etter en oppgang på 0,25 prosent.

Indeksen spratt opp i 947,95 i åpningsminuttene, og passerte dermed 946,63, den gjeldende sluttrekorden som ble satt i januar i år. Men stemningen dabbet mer og mer av utover dagen.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.708 millioner kroner.

EU gjorde det kjent at coronavaksineringen starter 27. desember, og blant Europa-børsene viser tyske DAX vei med en oppgang på 0,8 prosent. Franske CAC 40 stiger 0,25 prosent.

Wall Street stiger til nye høyder i tidlig handel, til tross for at både jobless claims og den viktige Philly Fed-indeksen skuffet stort. Investorene velger heller å fokusere på den nært forestående coronakrisepakken fra Kongressen, i tillegg til at Federal Reserve i går forlenge støttekjøpene.

God støtte for oljeprisen

Oljeprisen er i medvind for tiden. Torsdag sørger overraskende høye, amerikanske lagertrekk, en nært forestående coronakrisepakke i USA og fortsatte støttekjøp fra Federal Reserve for god støtte.

Frontkontrakten for Brent-olje står i 51,47 dollar fatet etter en oppgang på 0,7 prosent i dagens handel, mens WTI-oljen stiger én prosent til 48,31 dollar fatet.

Hvis Kongressen lander en ny krisepakke denne uken, kan det ifølge senioranalytiker Edward Moya i Oanda være den siste katalysatoren som trengs for å løfte WTI-oljen opp mot 50 dollar.

«Det eneste som kan komme i veien for oljeprisrallyet er hvis det oppstår problemer med utrullingen av coronavaksiner. Transportproblemer eller noe treghet i å få folk vaksinert kan begynne å så tvil om at en retur til livet før corona vil inntreffe før utpå høsten», skriver han i en oppdatering torsdag.

På Oslo Børs falt Equinor 0,5 prosent til 146,10 kroner, mens Aker BP la på seg 1,6 prosent til 216,80 kroner.

Norwegian fikk ja

Norwegian har vært i fokus i dag, og aksjen ble pauset i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen som ga styreleder Niels Smedegaard frie tøyler til å hente penger og konvertere gjeld til aksjer for å overleve.

Beslutningen klarte ikke å sette fyr på aksjen. Den steg riktignok litt de første minuttene etter at handelen ble gjenopptatt, men falt tilbake utover dagen og endte på 63 øre, opp 4,8 prosent.

Volumet var likevel dagens tredje største: Aksjer for 379 millioner kroner ble omsatt.

Kun 1,69 prosent av aksjonærene deltok på dagens ekstraordinære generalforsamling, men disse ga altså ingen motstand.

Norwegian får nå fritt spillerom til å konvertere gjeld, gjøre aksjespleis og hente inntil 4 milliarder kroner. Dette kan hentes i en emisjon eller gjennom hybridprodukter.

Aksjekursen aksjonærene gir grønt lys til er i spennet 5-200 kroner, etter spleis. I dagens aksjekurs vil det være 0,05-2,00 kroner pr. aksje.

Nyttårsrakett i siget

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions , som steg 5,4 prosent til 17,42 kroner etter kontrakter for totalt 1,3 milliarder kroner med Equinor knyttet til Northern Lights-prosjektet, som går ut på å lagre CO2.

PGS , som er blant nyttårsrakettene fra DNB Markets, utmerket seg ved å stige 12,9 prosent til 5,23 kroner. Tidligere denne uken inngikk PGS et strategisk partnerskap med CGG og TGS for å kunne tilby et delt økosystem med tilgang til deres multiklientbibliotek.

En rekke analytikere har oppgradert sine anbefalinger og kursmål i Norsk Hydro på de høyere aluminiumsprisene, og torsdag steg aksjen nye 2,7 prosent til 40,27 kroner.

Mest omsatt var Entra , som klatret 0,2 prosent til 184,30 kroner etter at svenske Balder flagget over 15 prosent eierandel.

På den negative siden blant tungvekterne merker vi oss Telenor på minus 2,3 prosent til 146,05 kroner, mens Frontline trakk ned 4,0 prosent til 57,30 kroner. REC Silicon trakk ned 2,5 prosent til 14,04 kroner.

DNB falt 0,2 prosent til 159,75 kroner. Tirsdag denne uken ble det kjent at Den europeiske sentralbanken (ESB) vil fortsette å begrense bankenes utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer helt frem til 30. september.

Doblingskandidat

Vinnerlisten toppes av Magseis Fairfield , som steg 16,1 prosent til 3,54 kroner etter å ha blitt tildelt en kontrakt av ConocoPhillips. Dette skjer dagen etter selskapet meldte om en kontrakt for datainnhenting i Mexicogolfen.

Analytiker Tommy Johannessen i SpareBank 1 Markets estimerer at Magseis med kontraktene onsdag og torsdag vil ha en ordrereserve på 190 millioner dollar ved slutten av fjerde kvartal.

Nærmest fulgte Cloudberry Clean Energy , som avanserte 16,0 prosent til 12,99 kroner etter en positiv Pareto-analyse. Meglerhuset mener aksjen er en doblingskandidat.

Vi merker oss også at Norcod spratt opp 13,2 prosent til 79,50 kroner på sin første slakting.

Taperlisten toppes av Storm Real Estate på minus 13,9 prosent til 16,80 kroner. Skadeskutte DOF fulgte nærmest med et fall på 8,3 prosent til 76 øre.