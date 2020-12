Wall Street steg til rekordnivåer

Torsdag ble en god handelsdag på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

Den brede S&P-500 steg 0,57 prosent til 3.722,42.

Dow Jones stengte opp 0,49 prosent til 30.301,79.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,84 prosent til 12.764,75.

– Stimulans er fortsatt den viktigste driveren i markedet akkurat nå, og det ser ut til at det er noe motivasjon på den fronten for å få noe gjort, sa Dan Deming, adm. direktør i KKM Financial.

– Markedet drar nytte av den entusiasmen.



Makro

På makrosiden var antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) 885.000 i forrige uke (pr. 12. desember), ifølge nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette er det høyeste antallet nye søkere siden tidlig i september. Konsensus pekte mot 800.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 5. desember på 5.508.000, ned 273.000 fra den foregående ukens reviderte 5.781.000 (opprinnelig rapportert: 5.757.000). På forhånd var det ventet 5.598.000 continuing claims.

– Inntil Covid-19 er mer under kontroll, vil jobless claims fortsette å stige, skrev Thomas Simons, økonom i meglerhuset Jefferies, i et notat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 74,7 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 1,6 millioner har mistet livet.

Kraftig opp etter kvartalstall

Konsulentselskapet Accenture offentliggjorde torsdag. tall for første kvartal av regnskapsåret 2021.

Selskapet omsatte for 11,8 milliarder dollar, mens resultat etter skatt kom inn på 1,5 milliarder. Til sammenligning var overskuddet i samme kvartal foregående regnskapsår på 1,35 milliarder dollar.

– Jeg er glad for at vi leverte inntekter i første kvartal over forventningene våre, med bred forbedring på tvers av bransjer og geografiske markeder, som gjenspeiler relevansen av våre tjenester, styrken i vår vekststrategi og fordelene med vår skala innen digitalisering, skytjenester og sikkerhet, sier adm. direktør Julie Sweet i en kommentar.

– Nye bestillinger, lønnsomhet og den frie kontantstrømmen var veldig sterk, og vi returnerte betydelige kontanter til aksjonærene mens vi fortsetter å investere i vår virksomhet og våre folk.

Accenture-aksjen steg markante 6,88 prosent torsdag.

Postgiganten FedEx offentliggjorde også kvartalstall torsdag, som viste vekst i både topp- og bunnlinje. Aksjen steg 1,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 2,84 prosent til 21,86 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.888,80 dollar, opp 1,60 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 0,74 prosent til 51,52 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,12 prosent til 48,41 dollar pr fat.

Tiåringen steg 2,08 basispunkter til 0,937 prosent.